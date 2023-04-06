Başvuru yapanlar dikkat: Binlerce EYT'linin emekliliği bozulabilir!
EYT başvurularını inceleyip maaş bağlamaları için SGK içindeki uzman olmayan personele de görev verildiği, acelecilik nedeniyle birçok EYT’linin işlemlerinde yanlışlıklar yaşanacağı uyarısı yapıldı.
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) kaynakları, ayda 35-40 bin kişinin emeklilik işlemlerini yürütebilecek kadar uzman personel bulunduğunu, işlemlerin hızlandırılması için uzman olmayan personele birer gün eğitim verilerek emeklilik dosyası inceleme görevi verildiğini bildirdiler.
Sözcü'den Erdoğan Süzer'in haberine göre, SGK kaynakları, dosyaları yanlış incelenmiş çok sayıda EYT'linin emekli edilmiş olabileceğini, ileride tüm dosyaların uzman gözüyle yeniden inceleneceğini belirtirlerken, yanlışlıkla emekli edilmiş EYT'lilerin emekliliğinin bozularak geriye dönük borç çıkarılabileceğini söylediler.
SGK kaynakları, “İl müdürleri de bir günlük kursla dosya inceleme görevi verilmiş uzman olmayan personele, ‘ne yapın edin, işlemleri yetiştirin. Bağlayın geçin' diyor. Dosyalar bitmeden evlere gönderilmiyor.
Çaresiz kalan personel, ‘biz bu işi bilmiyoruz, hata yaparız sorumluluk almak istemiyoruz' diyorlar. Yöneticiler ‘sorumluluğu bize atın' diyorlar, ama yazılı bir emir veya talimat da verilmiyor” dediler.