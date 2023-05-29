Barclays'in tahmini: Merkez Bankası faizi hangi seviyeye kadar çıkarabilir?
İngiltere merkezli yatırım bankası Barclays, seçimlerin Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) politika faizini yıl sonuna kadar yüzde 36'ya çıkaracağı tahminini teyit etti.
İngiltere merkezli yatırım bankası Barclays, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turunu kazanmasının ardından Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) politika faizini yıl sonuna kadar yüzde 36'ya çıkaracağı tahminini teyit etti.
T24'te yer alan habere göre, Barclays analisti Ercan Ergüzel, konuyla ilgili müşterilerine bir not gönderdi.
Ergüzel notta, "Hem faiz oranlarında hem de FX kurunda düzenlemeye ihtiyaç var" ifadelerini kullanarak, dış finansman ihtiyacının yarattığı baskının hafif olmasının yetkililere kademeli olarak bu düzenlemeleri yapma fırsatı tanıyacağını söyledi.
Ergüzel, "Politika faizinin 2023 sonunda yüzde 36 olacağını tahmin ediyoruz ancak riskler aşağı yönlü" dedi.