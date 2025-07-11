Bankaya 700 Bin Lira Koyan 1 Ayda Bu Parayı Alıyor: Resmen Maaşa Bağlıyor

Bankalar, müşterilerini vadeli hesaplara çekebilmek için yüzde 50'nin üzerini gören cazip faiz oranları sunuyor. Hangi banka ne kadar faiz veriyor? 700 bin TL'nin 1 aylık getirisi ne kadar? İşte bankaların 10 Temmuz itibarıyla güncel oranları ve net kazanç tablosu: