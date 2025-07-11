Bankaya 700 Bin Lira Koyan 1 Ayda Bu Parayı Alıyor: Resmen Maaşa Bağlıyor
Enflasyon verilerinin ardından gözler yeniden faiz oranlarına çevrildi. Türkiye İstatistik Kurumu’nun haziran ayında açıkladığı yıllık enflasyonun beklentilerin altında gelmesi, piyasada faiz indirimi beklentilerini artırırken, vadeli mevduat yatırımcılarının da yeni oranlara yönelik ilgisi yükseldi.
Kaynak: Haber Merkezi
Bankalar, müşterilerini vadeli hesaplara çekebilmek için yüzde 50'nin üzerini gören cazip faiz oranları sunuyor. Hangi banka ne kadar faiz veriyor? 700 bin TL'nin 1 aylık getirisi ne kadar? İşte bankaların 10 Temmuz itibarıyla güncel oranları ve net kazanç tablosu:
MEVDUAT FAİZLERİNDE BANKALARIN GETİRİ LİSTESİ
Türkiye Finans (Katılım Bankası)
Kâr Payı: %53
Vade Sonu Tutar: 726.834 TL
Net Kazanç: 26.834 TL
Alternatif Bank
Faiz Oranı: %52
Vade Sonu Tutar: 726.328 TL
Net Kazanç: 26.328 TL
ODEA Bank
Faiz Oranı: %51
Vade Sonu Tutar: 725.821 TL
Net Kazanç: 25.821 TL
QNB Finansbank
Faiz Oranı: %49,75
Vade Sonu Tutar: 725.188 TL
Net Kazanç: 25.188 TL
TEB (Türk Ekonomi Bankası)
Faiz Oranı: %49
Vade Sonu Tutar: 724.809 TL
Net Kazanç: 24.809 TL
ING Türkiye
Faiz Oranı: %49
Vade Sonu Tutar: 724.809 TL
Net Kazanç: 24.809 TL
DenizBank
Faiz Oranı: %48,25
Vade Sonu Tutar: 724.429 TL
Net Kazanç: 24.429 TL
Akbank
Faiz Oranı: %48
Vade Sonu Tutar: 724.302 TL
Net Kazanç: 24.302 TL
Garanti BBVA
Faiz Oranı: %47,5
Vade Sonu Tutar: 724.049 TL
Net Kazanç: 24.049 TL
DÜŞÜK FAİZ VEREN BANKALAR
Enpara
Faiz Oranı: %42,5
Vade Sonu Tutar: 721.518 TL
Net Kazanç: 21.518 TL
Halkbank
Faiz Oranı: %42
Vade Sonu Tutar: 721.265 TL
Net Kazanç: 21.265 TL
İş Bankası
Faiz Oranı: %39,5
Vade Sonu Tutar: 719.999 TL
Net Kazanç: 19.999 TL