Bankaya 700 Bin Lira Koyan 1 Ayda Bu Parayı Alıyor: Resmen Maaşa Bağlıyor

Enflasyon verilerinin ardından gözler yeniden faiz oranlarına çevrildi. Türkiye İstatistik Kurumu’nun haziran ayında açıkladığı yıllık enflasyonun beklentilerin altında gelmesi, piyasada faiz indirimi beklentilerini artırırken, vadeli mevduat yatırımcılarının da yeni oranlara yönelik ilgisi yükseldi.

Kaynak: Haber Merkezi

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Bankaya 700 Bin Lira Koyan 1 Ayda Bu Parayı Alıyor: Resmen Maaşa Bağlıyor - Resim: 1

Bankalar, müşterilerini vadeli hesaplara çekebilmek için yüzde 50'nin üzerini gören cazip faiz oranları sunuyor. Hangi banka ne kadar faiz veriyor? 700 bin TL'nin 1 aylık getirisi ne kadar? İşte bankaların 10 Temmuz itibarıyla güncel oranları ve net kazanç tablosu:

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Bankaya 700 Bin Lira Koyan 1 Ayda Bu Parayı Alıyor: Resmen Maaşa Bağlıyor - Resim: 2

MEVDUAT FAİZLERİNDE BANKALARIN GETİRİ LİSTESİ

Türkiye Finans (Katılım Bankası)
Kâr Payı: %53
Vade Sonu Tutar: 726.834 TL
Net Kazanç: 26.834 TL

Alternatif Bank
Faiz Oranı: %52
Vade Sonu Tutar: 726.328 TL
Net Kazanç: 26.328 TL

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Bankaya 700 Bin Lira Koyan 1 Ayda Bu Parayı Alıyor: Resmen Maaşa Bağlıyor - Resim: 3

ODEA Bank
Faiz Oranı: %51
Vade Sonu Tutar: 725.821 TL
Net Kazanç: 25.821 TL

QNB Finansbank
Faiz Oranı: %49,75
Vade Sonu Tutar: 725.188 TL
Net Kazanç: 25.188 TL

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Bankaya 700 Bin Lira Koyan 1 Ayda Bu Parayı Alıyor: Resmen Maaşa Bağlıyor - Resim: 4

TEB (Türk Ekonomi Bankası)
Faiz Oranı: %49
Vade Sonu Tutar: 724.809 TL
Net Kazanç: 24.809 TL

ING Türkiye
Faiz Oranı: %49
Vade Sonu Tutar: 724.809 TL
Net Kazanç: 24.809 TL

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Bankaya 700 Bin Lira Koyan 1 Ayda Bu Parayı Alıyor: Resmen Maaşa Bağlıyor - Resim: 5

DenizBank
Faiz Oranı: %48,25
Vade Sonu Tutar: 724.429 TL
Net Kazanç: 24.429 TL

Akbank
Faiz Oranı: %48
Vade Sonu Tutar: 724.302 TL
Net Kazanç: 24.302 TL

Garanti BBVA
Faiz Oranı: %47,5
Vade Sonu Tutar: 724.049 TL
Net Kazanç: 24.049 TL

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Bankaya 700 Bin Lira Koyan 1 Ayda Bu Parayı Alıyor: Resmen Maaşa Bağlıyor - Resim: 6

DÜŞÜK FAİZ VEREN BANKALAR

Enpara
Faiz Oranı: %42,5
Vade Sonu Tutar: 721.518 TL
Net Kazanç: 21.518 TL

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Bankaya 700 Bin Lira Koyan 1 Ayda Bu Parayı Alıyor: Resmen Maaşa Bağlıyor - Resim: 7

Halkbank
Faiz Oranı: %42
Vade Sonu Tutar: 721.265 TL
Net Kazanç: 21.265 TL

İş Bankası
Faiz Oranı: %39,5
Vade Sonu Tutar: 719.999 TL
Net Kazanç: 19.999 TL

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