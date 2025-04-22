Bankaların Mevduat Yarışı Hararetlendi: 2 Milyon TL’nin Kazancı Fırladı!
Merkez Bankası'nın faiz kararı sonrası bankalar, mevduat faiz oranlarını güncelledi.
Kaynak: Haber Merkezi
Yastık altında birikimi olan vatandaşlar, özellikle 2 milyon TL'nin aylık faiz getirisi ve bankaların faiz oranlarını merak etmeye başladı. Merkez Bankası'nın son PPK toplantısında aldığı faiz artırımı kararı, bankaların mevduat faizlerini yeniden belirlemelerine yol açtı. İşte vatandaşların en fazla araştırdığı başlıklar arasında yer alan, 2 milyon TL'nin aylık faiz getirisi ve güncel bankaların faiz oranları:
Bankaların 2 Milyon TL İçin Uyguladığı Faiz Oranları ve Aylık Faiz Getirileri:
Türkiye İş Bankası
Faiz Oranı: %37,00
Net Getiri: 55.145 TL
Vade Sonu Tutarı: 2.055.145 TL
Yapı Kredi
Faiz Oranı: %46,50
Net Getiri: 69.304 TL
Vade Sonu Tutarı: 2.069.304 TL
ING
Faiz Oranı: %47,00
Net Getiri: 70.049 TL
Vade Sonu Tutarı: 2.070.049 TL
QNB
Faiz Oranı: %48,50
Net Getiri: 72.285 TL
Vade Sonu Tutarı: 2.072.285 TL
DenizBank
Faiz Oranı: %50,00
Net Getiri: 74.521 TL
Vade Sonu Tutarı: 2.074.521 TL
GetirFinans
Faiz Oranı: %46,00
Net Getiri: 68.559 TL
Vade Sonu Tutarı: 2.068.559 TL
Enpara
Faiz Oranı: %46,50
Net Getiri: 69.304 TL
Vade Sonu Tutarı: 2.069.304 TL
Garanti BBVA
Faiz Oranı: %47,00
Net Getiri: 70.049 TL
Vade Sonu Tutarı: 2.070.049 TL
Akbank
Faiz Oranı: %47,50
Net Getiri: 70.795 TL
Vade Sonu Tutarı: 2.070.795 TL
Fibabanka
Faiz Oranı: %48,00
Net Getiri: 71.540 TL
Vade Sonu Tutarı: 2.071.540 TL
ON Dijital
Faiz Oranı: %44,50
Net Getiri: 66.323 TL
Vade Sonu Tutarı: 2.066.323 TL
Odea
Faiz Oranı: %49,00
Net Getiri: 73.030 TL
Vade Sonu Tutarı: 2.073.030 TL
CEPTETEB
Faiz Oranı: %50,00
Net Getiri: 74.521 TL
Vade Sonu Tutarı: 2.074.521 TL