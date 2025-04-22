Bankaların Mevduat Yarışı Hararetlendi: 2 Milyon TL’nin Kazancı Fırladı!

Yastık altında birikimi olan vatandaşlar, özellikle 2 milyon TL'nin aylık faiz getirisi ve bankaların faiz oranlarını merak etmeye başladı. Merkez Bankası'nın son PPK toplantısında aldığı faiz artırımı kararı, bankaların mevduat faizlerini yeniden belirlemelerine yol açtı. İşte vatandaşların en fazla araştırdığı başlıklar arasında yer alan, 2 milyon TL'nin aylık faiz getirisi ve güncel bankaların faiz oranları: