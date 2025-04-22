Bankaların Mevduat Yarışı Hararetlendi: 2 Milyon TL’nin Kazancı Fırladı!

Merkez Bankası'nın faiz kararı sonrası bankalar, mevduat faiz oranlarını güncelledi.

Kaynak: Haber Merkezi

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Bankaların Mevduat Yarışı Hararetlendi: 2 Milyon TL’nin Kazancı Fırladı! - Resim: 1

Yastık altında birikimi olan vatandaşlar, özellikle 2 milyon TL'nin aylık faiz getirisi ve bankaların faiz oranlarını merak etmeye başladı. Merkez Bankası'nın son PPK toplantısında aldığı faiz artırımı kararı, bankaların mevduat faizlerini yeniden belirlemelerine yol açtı. İşte vatandaşların en fazla araştırdığı başlıklar arasında yer alan, 2 milyon TL'nin aylık faiz getirisi ve güncel bankaların faiz oranları:

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Bankaların Mevduat Yarışı Hararetlendi: 2 Milyon TL’nin Kazancı Fırladı! - Resim: 2

Bankaların 2 Milyon TL İçin Uyguladığı Faiz Oranları ve Aylık Faiz Getirileri:

Türkiye İş Bankası

Faiz Oranı: %37,00

Net Getiri: 55.145 TL

Vade Sonu Tutarı: 2.055.145 TL

Yapı Kredi

Faiz Oranı: %46,50

Net Getiri: 69.304 TL

Vade Sonu Tutarı: 2.069.304 TL

ING

Faiz Oranı: %47,00

Net Getiri: 70.049 TL

Vade Sonu Tutarı: 2.070.049 TL

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Bankaların Mevduat Yarışı Hararetlendi: 2 Milyon TL’nin Kazancı Fırladı! - Resim: 3

QNB

Faiz Oranı: %48,50

Net Getiri: 72.285 TL

Vade Sonu Tutarı: 2.072.285 TL

DenizBank

Faiz Oranı: %50,00

Net Getiri: 74.521 TL

Vade Sonu Tutarı: 2.074.521 TL

GetirFinans

Faiz Oranı: %46,00

Net Getiri: 68.559 TL

Vade Sonu Tutarı: 2.068.559 TL

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Bankaların Mevduat Yarışı Hararetlendi: 2 Milyon TL’nin Kazancı Fırladı! - Resim: 4

Enpara

Faiz Oranı: %46,50

Net Getiri: 69.304 TL

Vade Sonu Tutarı: 2.069.304 TL

Garanti BBVA

Faiz Oranı: %47,00

Net Getiri: 70.049 TL

Vade Sonu Tutarı: 2.070.049 TL

Akbank

Faiz Oranı: %47,50

Net Getiri: 70.795 TL

Vade Sonu Tutarı: 2.070.795 TL

Fibabanka

Faiz Oranı: %48,00

Net Getiri: 71.540 TL

Vade Sonu Tutarı: 2.071.540 TL

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Bankaların Mevduat Yarışı Hararetlendi: 2 Milyon TL’nin Kazancı Fırladı! - Resim: 5

ON Dijital

Faiz Oranı: %44,50

Net Getiri: 66.323 TL

Vade Sonu Tutarı: 2.066.323 TL

Odea

Faiz Oranı: %49,00

Net Getiri: 73.030 TL

Vade Sonu Tutarı: 2.073.030 TL

CEPTETEB

Faiz Oranı: %50,00

Net Getiri: 74.521 TL

Vade Sonu Tutarı: 2.074.521 TL

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