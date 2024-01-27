Bankaların mevduat faizleri rekor kırdı: İşte 1 milyon liranın aylık getirisi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), politika faizini yüzde 45'e yükseltmişti. Merkez Bankası verilerine göre, bu kararın ardından TL mevduat faizleri yüzde 50'nin altına düştü. Ekonomim, bankaların TL mevduat faiz oranlarının ve getirilerinin nasıl değiştiğini hesapladı.

1 milyon liranın faiz getirisi şu şekilde: