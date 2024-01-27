Bankaların mevduat faizleri rekor kırdı: İşte 1 milyon liranın aylık getirisi

Merkez Bankası'nın kararının ardından bankaların mevduat faiz oranları da güncellendi. İşte banka banka 1 milyon liranın aylık faiz getirisi...

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Bankaların mevduat faizleri rekor kırdı: İşte 1 milyon liranın aylık getirisi - Resim: 1

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), politika faizini yüzde 45'e yükseltmişti. Merkez Bankası verilerine göre, bu kararın ardından TL mevduat faizleri yüzde 50'nin altına düştü. Ekonomim, bankaların TL mevduat faiz oranlarının ve getirilerinin nasıl değiştiğini hesapladı.

1 milyon liranın faiz getirisi şu şekilde:

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Bankaların mevduat faizleri rekor kırdı: İşte 1 milyon liranın aylık getirisi - Resim: 2

AKBANK

Faiz oranı: %43
Net getiri: 35.814 TL
Vade sonu ödeme: 1.035.814 TL
Bir ay önce, %47 faizle 39.145 TL getiri sağlanmıştı.

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Bankaların mevduat faizleri rekor kırdı: İşte 1 milyon liranın aylık getirisi - Resim: 3

ODEABANK için:

Faiz oranı: %45
Net getiri: 37.479 TL
Vade sonu ödeme: 1.037.479 TL
Bir ay önce, yüzde 45 faizle 37.479 TL getiri sağlanmıştı.

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Bankaların mevduat faizleri rekor kırdı: İşte 1 milyon liranın aylık getirisi - Resim: 4

ALTERNATİFBANK için:

Faiz oranı: %47
Net getiri: 39.145 TL
Vade sonu ödeme: 1.039.145 TL
Bir ay önceki getirisi de aynı orandaydı.

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Bankaların mevduat faizleri rekor kırdı: İşte 1 milyon liranın aylık getirisi - Resim: 5

FİBABANKA için:

Faiz oranı: %45
Net getiri: 37.479 TL
Vade sonu ödeme: 1.037.479 TL
Bir ay önceki getirisi de aynı orandaydı.

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Bankaların mevduat faizleri rekor kırdı: İşte 1 milyon liranın aylık getirisi - Resim: 6

ING için:

Faiz oranı: %45
Net getiri: 37.479 TL
Vade sonu ödeme: 1.037.479 TL
Bir ay önce, %42 faiz oranıyla 34.980 TL getiri sağlanmıştı.

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Bankaların mevduat faizleri rekor kırdı: İşte 1 milyon liranın aylık getirisi - Resim: 7

DENİZBANK için:

Faiz oranı: %44
Net getiri: 36.647 TL
Vade sonu ödeme: 1.036.647 TL
Bir ay önce, %46 faiz oranıyla 38.312 TL getiri sağlanmıştı.

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Bankaların mevduat faizleri rekor kırdı: İşte 1 milyon liranın aylık getirisi - Resim: 8

YAPI KREDİ için:

Faiz oranı: %40
Net getiri: 33.315 TL
Vade sonu ödeme: 1.033.315 TL
Bir ay önce, %44 faiz oranıyla 36.646 TL getiri sağlanmıştı.

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Bankaların mevduat faizleri rekor kırdı: İşte 1 milyon liranın aylık getirisi - Resim: 9

ZİRAAT BANKASI için:

Faiz oranı: %33
Net getiri: 27.485 TL
Vade sonu ödeme: 1.027.485 TL

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Bankaların mevduat faizleri rekor kırdı: İşte 1 milyon liranın aylık getirisi - Resim: 10

VAKIF KATILIM için:

Faiz oranı: %27,10
Net getiri: 22.571 TL
Vade sonu ödeme: 1.022.571 TL

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Bankaların mevduat faizleri rekor kırdı: İşte 1 milyon liranın aylık getirisi - Resim: 11

HALKBANK için:

Faiz oranı: %27
Net getiri: 22.488 TL
Vade sonu ödeme: 1.022.488 TL

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Bankaların mevduat faizleri rekor kırdı: İşte 1 milyon liranın aylık getirisi - Resim: 12

ZİRAAT KATILIM

Faiz oranı: Yüzde 21,99
Net getiri: 18.315 TL
Vade sonu ödeme: 1.018.315 TL

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Bankaların mevduat faizleri rekor kırdı: İşte 1 milyon liranın aylık getirisi - Resim: 13
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