Bankaların mevduat faizleri rekor kırdı: İşte 1 milyon liranın aylık getirisi
Merkez Bankası'nın kararının ardından bankaların mevduat faiz oranları da güncellendi. İşte banka banka 1 milyon liranın aylık faiz getirisi...
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), politika faizini yüzde 45'e yükseltmişti. Merkez Bankası verilerine göre, bu kararın ardından TL mevduat faizleri yüzde 50'nin altına düştü. Ekonomim, bankaların TL mevduat faiz oranlarının ve getirilerinin nasıl değiştiğini hesapladı.
1 milyon liranın faiz getirisi şu şekilde:
AKBANK
Faiz oranı: %43
Net getiri: 35.814 TL
Vade sonu ödeme: 1.035.814 TL
Bir ay önce, %47 faizle 39.145 TL getiri sağlanmıştı.
ODEABANK için:
Faiz oranı: %45
Net getiri: 37.479 TL
Vade sonu ödeme: 1.037.479 TL
Bir ay önce, yüzde 45 faizle 37.479 TL getiri sağlanmıştı.
ALTERNATİFBANK için:
Faiz oranı: %47
Net getiri: 39.145 TL
Vade sonu ödeme: 1.039.145 TL
Bir ay önceki getirisi de aynı orandaydı.
FİBABANKA için:
Faiz oranı: %45
Net getiri: 37.479 TL
Vade sonu ödeme: 1.037.479 TL
Bir ay önceki getirisi de aynı orandaydı.
ING için:
Faiz oranı: %45
Net getiri: 37.479 TL
Vade sonu ödeme: 1.037.479 TL
Bir ay önce, %42 faiz oranıyla 34.980 TL getiri sağlanmıştı.
DENİZBANK için:
Faiz oranı: %44
Net getiri: 36.647 TL
Vade sonu ödeme: 1.036.647 TL
Bir ay önce, %46 faiz oranıyla 38.312 TL getiri sağlanmıştı.
YAPI KREDİ için:
Faiz oranı: %40
Net getiri: 33.315 TL
Vade sonu ödeme: 1.033.315 TL
Bir ay önce, %44 faiz oranıyla 36.646 TL getiri sağlanmıştı.
ZİRAAT BANKASI için:
Faiz oranı: %33
Net getiri: 27.485 TL
Vade sonu ödeme: 1.027.485 TL
VAKIF KATILIM için:
Faiz oranı: %27,10
Net getiri: 22.571 TL
Vade sonu ödeme: 1.022.571 TL
HALKBANK için:
Faiz oranı: %27
Net getiri: 22.488 TL
Vade sonu ödeme: 1.022.488 TL
ZİRAAT KATILIM
Faiz oranı: Yüzde 21,99
Net getiri: 18.315 TL
Vade sonu ödeme: 1.018.315 TL