Bankaların Mevduat Faizi Fırladı: 500 Bin TL'nin 1 Aylık Getirisi Arşa Çıktı
Parayla para kazanma dönemi başladı. Merkez Bankası'nın geçtiğimiz günlerde açıkladığı faiz kararlarıyla birlikte bankalar mevduat faiz oranlarını güncelledi. 500 bin TL'nin 1 aylık getirisi dudak uçuklattı.
Kaynak: Haber Merkezi
Merkez Bankası'nın faiz kararının ardından bankalar, mevduat faiz oranlarını önemli ölçüde artırarak yatırımcılara cazip fırsatlar sunmaya devam ediyor. Elinde nakit parası olanlar bankaların mevcut mevduat faizlerini araştırmaya başladı. Özellikle kısa vadeli yatırımlar için sunulan yüksek faiz oranları, yatırımcıların dikkatini çekiyor.
AKBANK, TEB, ODEA ve ING gibi önde gelen bankalar, yüzde 52'ye varan faiz oranları sunuyor. Yatırımcılar 32 günün sonunda 20 bin 515 TL'ye kadar net getiri elde edebiliyor.
İşte bankaların güncel faiz oranları...
AKBANK
Faiz Oranı: Yüzde 50
Net Getiri: 19 bin 726 TL
Vade Sonu Tutarı: 519 bin 726 TL
TEB
Faiz Oranı: Yüzde 52
Net Getiri: 20 bin 515 TL
Vade Sonu Tutarı: 520 bin 515 TL
İŞ BANKASI
Faiz Oranı: Yüzde 42
Net Getiri: 16 bin 570 TL
Vade Sonu Tutarı: 516 bin 570 TL
QNB FİNANSBANK
Faiz Oranı: Yüzde 48,50
Net Getiri: 19 bin 134 TL
Vade Sonu Tutarı: 519 bin134 TL
ODEA
Faiz Oranı: Yüzde 52
Net Getiri: 20 bin 515 TL
Vade Sonu Tutarı: 520 bin 515 TL
GARANTİ BBVA
Faiz Oranı: Yüzde 46,50
Net Getiri: 18 bin 345 TL
Vade Sonu Tutarı: 518 bin 345 TL
ING
Faiz Oranı: Yüzde 52
Net Getiri: 20 bin 515 TL
Vade Sonu Tutarı: 520 bin 515 TL
FİBA BANK
Faiz Oranı: Yüzde 50
Net Getiri: 19 bin 726 TL
Vade Sonu Tutarı: 519 bin 726 TL
DENİZBANK
Faiz Oranı: Yüzde 48
Net Getiri: 18 bin 937 TL
Vade Sonu Tutarı: 518 bin 937 TL
YAPI KREDİ
Faiz Oranı: Yüzde 45,50
Net Getiri: 17 bin 951 TL
Vade Sonu Tutarı: 517 bin 951 TL