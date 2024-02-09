Bankaların güncel faiz oranları: 1 milyon TL'nin getirisi ne kadar?

Merkez Bankası, son olarak geçtiğimiz hafta aldığı karara göre 1 aydan uzun vadeli TL mevduat ve KKM hesapları için tesis edilen zorunlu karşılıklara 3 ayda bir faiz uygulanacağını duyurmuştu. Ayrıca katılım bankalarının TL cinsinden tesis edilmesi gereken zorunlu karşılık tutarında, benzer etkiyi sağlayacak şekilde indirim yapılacak.