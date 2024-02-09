Bankaların güncel faiz oranları: 1 milyon TL'nin getirisi ne kadar?
Son güncellemeye göre bankaların TL mevduat faizlerinde 1 milyon TL'nin getirisi ne kadar? İşte bankaların güncel faiz oranları...
Merkez Bankası’nın kademeli çıkış politikası yürüttüğü Kur Korumalı Mevduat (KKM) hesaplarında düşüş serisi devam ediyor. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (BDDK) haftalık bülteninde yer alan verilere göre KKM hesapları geçtiğimiz hafta 76,1 milyar TL düşerek 2,38 trilyon TL’ye geriledi.
Merkez Bankası, son olarak geçtiğimiz hafta aldığı karara göre 1 aydan uzun vadeli TL mevduat ve KKM hesapları için tesis edilen zorunlu karşılıklara 3 ayda bir faiz uygulanacağını duyurmuştu. Ayrıca katılım bankalarının TL cinsinden tesis edilmesi gereken zorunlu karşılık tutarında, benzer etkiyi sağlayacak şekilde indirim yapılacak.
Bankalara göre 1 milyon TL'nin aylık getirisi şöyle:
Ing Faiz Oranı: %45
Net Kazanç: 37.479,45 TL
Vade Sonu Tutar: 1.037.479,45 TL
Türkiye Finans Kâr Payı Oranı: %45
Net Kazanç: 37.479,45 TL
Vade Sonu Tutar: 1.037.479,45 TL
Alternatif Bank Faiz Oranı: %46
Net Kazanç: 38.312,33 TL
Vade Sonu Tutar: 1.038.312,33 TL
Fibabank Faiz Oranı: %46
Net Kazanç: 38.312,33 TL
Vade Sonu Tutar: 1.038.312,33 TL
Akbank Faiz Oranı: %45
Net Kazanç: 37.479,45 TL
Vade Sonu Tutar: 1.037.479,45 TL
Anadolu Bank Faiz Oranı: %46
Net Kazanç: 38.312,33 TL
Vade Sonu Tutar: 1.038.312,33 TL
Vakıf Bank Faiz Oranı: %43
Net Kazanç: 35.813,7 TL
Vade Sonu Tutar: 1.035.813,7 TL
TEB Faiz Oranı: %45
Net Kazanç: 37.479,45 TL
Vade Sonu Tutar: 1.037.479,45 TL
QNB Finans Faiz Oranı: %40,5
Net Kazanç: 33.731,51 TL
Vade Sonu Tutar: 1.033.731,51 TL
On Plus Faiz Oranı: %45
Net Kazanç: 37.479,45 TL
Vade Sonu Tutar: 1.037.479,45 TL
Halk Bank Faiz Oranı: %35
Net Kazanç: 29.150,68 TL
Vade Sonu Tutar: 1.029.150,68 TL
Odea Faiz Oranı: %45
Net Kazanç: 37.479,45 TL
Vade Sonu Tutar: 1.037.479,45 TL
Deniz Bank Faiz Oranı: %44
Net Kazanç: 36.646,58 TL
Vade Sonu Tutar: 1.036.646,58 TL
Garanti Faiz Oranı: %43
Net Kazanç: 35.813,7 TL
Vade Sonu Tutar: 1.035.813,7 TL
Yapı Kredi Faiz Oranı: %40,5
Net Kazanç: 33.731,51 TL
Vade Sonu Tutar: 1.033.731,51 TL
Enpara Faiz Oranı: %38,5
Net Kazanç: 32.065,75 TL
Vade Sonu Tutar: 1.032.065,75 TL
Kaynak: Duvar