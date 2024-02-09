Bankaların güncel faiz oranları: 1 milyon TL'nin getirisi ne kadar?

Son güncellemeye göre bankaların TL mevduat faizlerinde 1 milyon TL'nin getirisi ne kadar? İşte bankaların güncel faiz oranları...

Faiz Banka
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Bankaların güncel faiz oranları: 1 milyon TL'nin getirisi ne kadar? - Resim: 1

Merkez Bankası’nın kademeli çıkış politikası yürüttüğü Kur Korumalı Mevduat (KKM) hesaplarında düşüş serisi devam ediyor. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (BDDK) haftalık bülteninde yer alan verilere göre KKM hesapları geçtiğimiz hafta 76,1 milyar TL düşerek 2,38 trilyon TL’ye geriledi.

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Bankaların güncel faiz oranları: 1 milyon TL'nin getirisi ne kadar? - Resim: 2

Merkez Bankası, son olarak geçtiğimiz hafta aldığı karara göre 1 aydan uzun vadeli TL mevduat ve KKM hesapları için tesis edilen zorunlu karşılıklara 3 ayda bir faiz uygulanacağını duyurmuştu. Ayrıca katılım bankalarının TL cinsinden tesis edilmesi gereken zorunlu karşılık tutarında, benzer etkiyi sağlayacak şekilde indirim yapılacak.

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Bankaların güncel faiz oranları: 1 milyon TL'nin getirisi ne kadar? - Resim: 3

Bankalara göre 1 milyon TL'nin aylık getirisi şöyle:

Ing Faiz Oranı: %45

Net Kazanç: 37.479,45 TL

Vade Sonu Tutar: 1.037.479,45 TL

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Bankaların güncel faiz oranları: 1 milyon TL'nin getirisi ne kadar? - Resim: 4

Türkiye Finans Kâr Payı Oranı: %45

Net Kazanç: 37.479,45 TL

Vade Sonu Tutar: 1.037.479,45 TL

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Bankaların güncel faiz oranları: 1 milyon TL'nin getirisi ne kadar? - Resim: 5

Alternatif Bank Faiz Oranı: %46

Net Kazanç: 38.312,33 TL

Vade Sonu Tutar: 1.038.312,33 TL

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Bankaların güncel faiz oranları: 1 milyon TL'nin getirisi ne kadar? - Resim: 6

Fibabank Faiz Oranı: %46

Net Kazanç: 38.312,33 TL

Vade Sonu Tutar: 1.038.312,33 TL

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Bankaların güncel faiz oranları: 1 milyon TL'nin getirisi ne kadar? - Resim: 7

Akbank Faiz Oranı: %45

Net Kazanç: 37.479,45 TL

Vade Sonu Tutar: 1.037.479,45 TL

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Bankaların güncel faiz oranları: 1 milyon TL'nin getirisi ne kadar? - Resim: 8

Anadolu Bank Faiz Oranı: %46

Net Kazanç: 38.312,33 TL

Vade Sonu Tutar: 1.038.312,33 TL

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Bankaların güncel faiz oranları: 1 milyon TL'nin getirisi ne kadar? - Resim: 9

Vakıf Bank Faiz Oranı: %43

Net Kazanç: 35.813,7 TL

Vade Sonu Tutar: 1.035.813,7 TL

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Bankaların güncel faiz oranları: 1 milyon TL'nin getirisi ne kadar? - Resim: 10

TEB Faiz Oranı: %45

Net Kazanç: 37.479,45 TL

Vade Sonu Tutar: 1.037.479,45 TL

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Bankaların güncel faiz oranları: 1 milyon TL'nin getirisi ne kadar? - Resim: 11

QNB Finans Faiz Oranı: %40,5

Net Kazanç: 33.731,51 TL

Vade Sonu Tutar: 1.033.731,51 TL

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Bankaların güncel faiz oranları: 1 milyon TL'nin getirisi ne kadar? - Resim: 12

On Plus Faiz Oranı: %45

Net Kazanç: 37.479,45 TL

Vade Sonu Tutar: 1.037.479,45 TL

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Bankaların güncel faiz oranları: 1 milyon TL'nin getirisi ne kadar? - Resim: 13

Halk Bank Faiz Oranı: %35

Net Kazanç: 29.150,68 TL

Vade Sonu Tutar: 1.029.150,68 TL

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Bankaların güncel faiz oranları: 1 milyon TL'nin getirisi ne kadar? - Resim: 14

Odea Faiz Oranı: %45

Net Kazanç: 37.479,45 TL

Vade Sonu Tutar: 1.037.479,45 TL

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Bankaların güncel faiz oranları: 1 milyon TL'nin getirisi ne kadar? - Resim: 15

Deniz Bank Faiz Oranı: %44

Net Kazanç: 36.646,58 TL

Vade Sonu Tutar: 1.036.646,58 TL

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Bankaların güncel faiz oranları: 1 milyon TL'nin getirisi ne kadar? - Resim: 16

Garanti Faiz Oranı: %43

Net Kazanç: 35.813,7 TL

Vade Sonu Tutar: 1.035.813,7 TL

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Bankaların güncel faiz oranları: 1 milyon TL'nin getirisi ne kadar? - Resim: 17

Yapı Kredi Faiz Oranı: %40,5

Net Kazanç: 33.731,51 TL

Vade Sonu Tutar: 1.033.731,51 TL

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Bankaların güncel faiz oranları: 1 milyon TL'nin getirisi ne kadar? - Resim: 18

Enpara Faiz Oranı: %38,5

Net Kazanç: 32.065,75 TL

Vade Sonu Tutar: 1.032.065,75 TL

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Bankaların güncel faiz oranları: 1 milyon TL'nin getirisi ne kadar? - Resim: 19

Kaynak: Duvar

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