Bankalardan IBAN, EFT, Havale ve FAST İşlemlerinde Yeni Dönem: Artık Böyle Yapılacak
Türkiye genelinde bankacılık sektöründe önemli bir yenilik hayata geçirildi. 81 ilde faaliyet gösteren bankalar, EFT, Havale ve FAST işlemlerine yönelik yeni bir güncellemeye gitti.
Yapılan bu güncelleme, müşterilere daha hızlı ve güvenli ödeme imkânı sunarken, işlemler artık fiziki şubelere gitmeden, online bankacılık platformları üzerinden de kolayca gerçekleştirilebilecek.
Merkez Bankası, FAST (Fonların Anlık ve Sürekli Transferleri) sistemine entegre edilen "Ödeme İste" Katman Servisi'nin devreye alındığını duyurdu. Bankalar, bu yeni servisle birlikte mobil uygulamalarını güncelleyerek, müşterilerinin kullanımına sunmak üzere yeni butonlar ekledi. Artık IBAN bilgilerini paylaşan herkes, banka aracılığıyla ödeme talep edebilecek.
"ÖDEME İSTE" ÖZELLİĞİ KULLANIMA SUNULDU
Mobil bankacılık kullanan müşteriler, para gönderme butonunun yanında artık "Ödeme İste" butonunu da görebilecekler. Bu yeni özellik sayesinde, borçlu olan kişilerden FAST ödeme talebi almak mümkün hale geldi. Merkez Bankası'nın açıklamasına göre, alacaklılar, borçlularına ödeme isteği gönderebilecek ve bu talep üzerine borçlu, kendisine iletilen bildirimi onayladığında ödeme işlemi tamamlanacak.
ÖDEMELER ALACAKLI TARAFINDAN BAŞLATILACAK
Yeni sistem, para transferlerinde önemli bir değişikliği de beraberinde getiriyor. Artık ödeme işlemleri alacaklı tarafından başlatılabilecek, bu da özellikle ev sahibi-kiracı ilişkilerinde ve uzakta eğitim gören öğrencilerin ebeveynlerinden para talep etme süreçlerinde büyük kolaylık sağlayacak.
HIZLI VE ETKİN PARA TRANSFERİ
Bankalararası Kart Merkezi (BKM) ve Merkez Bankası işbirliğiyle geliştirilen "Ödeme İste" uygulaması, vatandaşların acil para ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla devreye alındı. Bu yeni uygulama sayesinde, alıcılar FAST veya Havale yöntemleriyle ödeme talep edebilecek ve borçlu tarafın onayı ile ödeme anında alıcının hesabına geçecek. Sistemin, para transferlerinin daha hızlı ve etkin bir şekilde yapılmasını sağlaması bekleniyor.