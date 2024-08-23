Bankalardan IBAN, EFT, Havale ve FAST İşlemlerinde Yeni Dönem: Artık Böyle Yapılacak

HIZLI VE ETKİN PARA TRANSFERİ

Bankalararası Kart Merkezi (BKM) ve Merkez Bankası işbirliğiyle geliştirilen "Ödeme İste" uygulaması, vatandaşların acil para ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla devreye alındı. Bu yeni uygulama sayesinde, alıcılar FAST veya Havale yöntemleriyle ödeme talep edebilecek ve borçlu tarafın onayı ile ödeme anında alıcının hesabına geçecek. Sistemin, para transferlerinin daha hızlı ve etkin bir şekilde yapılmasını sağlaması bekleniyor.