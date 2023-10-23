Bankalarda yeni dönem: 'Sona erdi'
Türk Lirası mevduat faizlerinin yükselişine ara vermesi sonrası yeni gelişme yaşandı. Bankalarda yeni dönem başladı, mevcut uygulama sona erdi.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) Kur Korumalı Mevduat’ta (KKM) dönüşüm hedefi verdiği bankalar hedeflerini tutturdu.
Bankacılık kaynakları, KKM dönüşlerinin yüzde 90’ından fazlasının TL mevduata döndüğünü söylerken kredi talebindeki yavaşlamanın da etkisiyle TL mevduat faizleri uzun bir aranın ardından yeniden düşüşe geçti.
Merkez Bankası’nın açıkladığı verilere göre 3 ay vadeli TL mevduata 6 Ekim’de ortalama yüzde 45,49 olan TL faiz 13 Ekim’de yüzde 44,62’ye geriledi.
Dünya gazetesinin bankacılık kaynaklarından edindiği bilgiye göre geçtiğimiz hafta cuma günü kamu bankalarında yüzde 41 olan TL mevduat faizleri yüzde 38’e çekildi. Bankacılık kaynakları ayrıca KKM’den TL mevduata dönüşlerde verilen avantajlı faiz oranlarının da ortadan kalktığını söylüyor.
Özel bankalarda ise faiz oranları yüzde 20 ile yüzde 45 arasında değişiyor. TL mevduat faizleri Merkez Bankası’nın sıkı para politikasına döngüsü ile yükselişe geçmişti.
Seçimlerden sonra ekonominin dümenine yeniden Mehmet Şimşek’in geçmesi ve Merkez Bankası Başkanlığı’na Hafize Gaye Erkan’ın getirilmesi ile birlikte politika faizleri yüzde 8,5’tan yüzde 30’a hızlı bir yükseliş yaşamıştı.
Bunun neticesinde hem kredi faizleri yüzde 60’ı geçmiş TL mevduat faizleri de yüzde 50’ye yaklaşmıştı. Ancak TL mevduatlarda yaşanan bu yükseliş uzun sürmedi.
MERAK EDİLİYOR
Merkez Bankası’nın Perşembe günü vereceği faiz kararı sonrası TL mevduat faizlerinin yeniden artıp artmayacağı merak ediliyor.
Ekonomistler Merkez Bankası’ndan 500 baz puanlık faiz artırımı bekliyor. Merkez Bankası bankalara KKM’de gerçek kişi dönüşüm hesaplarından vadeli TL’ye aylık dönüşüm hedefi yüzde 5’ten yüzde 10’a yükseltmişti.
Düzenlemeyle KKM’den TL mevduata geçiş için TL mevduatın vadesi en az 32 gün olarak belirlenmiş, dönüşüm hesaplarında yüzde 95 yenileme hedefi getirmişti.
Merkez Bankası, ayrıca, Türk lirası (TL) mevduatları artıracak, KKM’yi azaltacak düzenleme kararını da açıklamıştı. Buna göre döviz mevduatına uygulanan zorunlu karşılık oranları artırıldı.
Vadesiz, ihbarlı ve 1 aya kadar vadeli döviz hesapları için zorunlu karşılık oranı yüzde 29 oldu. 3 ay, 6 ay ve 1 yıla kadar vadeli döviz hesabı zorunlu karşılık oranı yüzde 25 oldu. 1 yıl ve daha uzun vadeli döviz hesabı zorunlu karşılık oranı ise yüzde 19 oldu.
Bankacılık kaynakları bu düzenlemeler sonrası bankaların birçoğunun hedefleri tutturduğuna ve kredi talebindeki azalmanın da etkisiyle TL mevduat faizlerini indirmeye başladığını söylüyor.