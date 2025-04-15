Bankalarda Konut Kredisinde Ezber Bozan Model: Aylık Sadece 6 Bin TL Taksit Ödeyerek Ev Sahibi Olma Fırsatı

ORTAK KONUT KREDİSİNE KİMLER, NASIL BAŞVURABİLİR?

Ziraat Bankası’nın bu kampanyası, birlikte ev sahibi olmak isteyen pek çok kişi için kapıları aralıyor. Kardeşler, evlilik hazırlığında olan çiftler, dostlar ya da yatırım yapmak isteyen ortaklar... Tapuda isimlerinin birlikte yer alması koşuluyla bu modelden faydalanabiliyorlar. Yapılması gereken tek şey, tüm ortakların birlikte bankaya başvurup kredi sözleşmesini imzalaması.