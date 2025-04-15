Bankalarda Konut Kredisinde Ezber Bozan Model: Aylık Sadece 6 Bin TL Taksit Ödeyerek Ev Sahibi Olma Fırsatı
Ziraat Bankası’nın yeni "Ortak Konut Kredisi" modeliyle, aynı ev için birden fazla kişi krediye başvurarak aylık yaklaşık 6.000 TL taksitle ev sahibi olabiliyor. Hem ödeme kolaylaşıyor hem de ev hayali gerçeğe dönüşüyor.
Kaynak: Haber Merkezi
Birden fazla kişinin, genellikle 2 ila 5 kişinin, ortaklaşa bir daire alması prensibine dayanan sistem uzun süredir biliniyordu. Ancak bankalar bu yöntemin kredi boyutunu yeni hayata geçirdi. Emlak Konut projelerinde başlayan sistem, artık kamu bankaları tarafından da desteklenmeye başladı.
Konut fiyatlarının yükseldiği, faiz oranlarının ise alım gücünü zorladığı bir dönemde, Ziraat Bankası’ndan ev sahibi olmak isteyenlere yönelik dikkat çeken bir adım geldi. Ziraat Bankası, "Ortak Konut Kredisi" adını verdiği yeni kredi modeliyle, düşük taksitlerle ev alma imkanı sunuyor. Aynı konut için birden fazla kişi krediye başvurabiliyor, böylece hem ödeme kolaylaşıyor hem de ev hayali ertelenmek zorunda kalmıyor.
AYLIK 6 BİN TL TAKSİT ÖDEYEREK EV SAHİBİ OLMA FIRSATI
Yeni kredi modelinde, en az 2, en fazla 5 kişi bir araya gelip konut kredisi kullanabiliyor. Örneğin 970 bin TL’lik bir krediye 5 kişi birlikte başvurduğunda, her bir kişinin aylık ödemesi yaklaşık 6.154 TL’ye denk geliyor. Bu sayede tek kişinin sırtlayacağı büyük yük, birden fazla kişi arasında bölünüyor ve daha ulaşılabilir hale geliyor.
ORTAK KONUT KREDİSİNE KİMLER, NASIL BAŞVURABİLİR?
Ziraat Bankası’nın bu kampanyası, birlikte ev sahibi olmak isteyen pek çok kişi için kapıları aralıyor. Kardeşler, evlilik hazırlığında olan çiftler, dostlar ya da yatırım yapmak isteyen ortaklar... Tapuda isimlerinin birlikte yer alması koşuluyla bu modelden faydalanabiliyorlar. Yapılması gereken tek şey, tüm ortakların birlikte bankaya başvurup kredi sözleşmesini imzalaması.