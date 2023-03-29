Bankalara talimat gitti: Merkez Bankası'ndan altın kararı

Diğer taraftan, bankalar nezdine yapılan denetimler sonucunda 28 Mart 2023 tarihinden itibaren menkul kıymet tesisine tabi kredi tutarının belirlenmesinde aynı risk grubunda bulunan tüzel kişilerin yanı sıra gerçek kişilerin dönüşüm hesaplarının da dikkate alınması kararlaştırıldı.