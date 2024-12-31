Bankalar Yılbaşı Öncesi Mevduat Faizini Düşürdü: 100 Bin TL'nin 1 Aylık Getirisi Çakıldı

Merkez Bankası'nın faiz indirimi sonrası, bankalar yeni yıl öncesinde mevduat faiz oranlarını yeniden gözden geçirdi. 100 Bin TL'nin aylık getirisi ise netlik kazandı. En yüksek mevduat faizi oranı %56 olarak belirlenirken, bu oran üzerinden hesaplandığında 100 bin TL’nin 1 aylık net getirisi 4419 TL olarak ortaya çıkıyor. Yeni yılın gelmesiyle birlikte, %50 üzerindeki mevduat faiz oranlarında daha fazla düşüş yaşanması bekleniyor.