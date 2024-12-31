Bankalar Yılbaşı Öncesi Mevduat Faizini Düşürdü: 100 Bin TL'nin 1 Aylık Getirisi Çakıldı
Merkez Bankası'nın faiz indirimi sonrası, bankalar yeni yıl öncesinde mevduat faiz oranlarını yeniden gözden geçirdi. 100 Bin TL'nin aylık getirisi belli oldu.
Kaynak: Haber Merkezi
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) politika faizini %47,50 seviyesine çektiği için bankalar da mevduat faizlerini indirme yoluna gitti. Şu anda %50 ve üzeri faiz oranı sunan banka sayısı 8'e düşmüş bulunuyor.
Merkez Bankası'nın faiz indirimi sonrası, bankalar yeni yıl öncesinde mevduat faiz oranlarını yeniden gözden geçirdi. 100 Bin TL'nin aylık getirisi ise netlik kazandı. En yüksek mevduat faizi oranı %56 olarak belirlenirken, bu oran üzerinden hesaplandığında 100 bin TL’nin 1 aylık net getirisi 4419 TL olarak ortaya çıkıyor. Yeni yılın gelmesiyle birlikte, %50 üzerindeki mevduat faiz oranlarında daha fazla düşüş yaşanması bekleniyor.
İşte bankaların mevduat faiz oranları şu şekilde:
ON Dijital (Burgan Bank) ON Plus: %56,00
TEB Marifetli Hesap: %53,00
Odea Bank Oksijen Hesap: %53,00
Alternatif Bank VOV Hesap: %53,00
Fibabanka Kiraz Hesap: %52,00
ING Bank Turuncu Hesap: %52,00
Getir Finans Vadeli Hesap: %50,00
Denizbank E-Mevduat Hesap: %50,00
100 BİN TL’NİN 1 AYLIK GETİRİSİ
Bankalarca en kısa vade olarak uygulanan 32 günlük vadede 100 bin TL’nin aylık net getirisi;
%56,00 faiz ile 4.419 TL
%53,00 faiz ile 4.182 TL
%52,00 faiz ile 4.103 TL
%50,00 faiz ile 3.945 TL olarak gerçekleşiyor.