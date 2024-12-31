Bankalar Yılbaşı Öncesi Mevduat Faizini Düşürdü: 100 Bin TL'nin 1 Aylık Getirisi Çakıldı

Merkez Bankası'nın faiz indirimi sonrası, bankalar yeni yıl öncesinde mevduat faiz oranlarını yeniden gözden geçirdi. 100 Bin TL'nin aylık getirisi belli oldu.

Kaynak: Haber Merkezi

Banka Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Mevduat faizi
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Bankalar Yılbaşı Öncesi Mevduat Faizini Düşürdü: 100 Bin TL'nin 1 Aylık Getirisi Çakıldı - Resim: 1

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) politika faizini %47,50 seviyesine çektiği için bankalar da mevduat faizlerini indirme yoluna gitti. Şu anda %50 ve üzeri faiz oranı sunan banka sayısı 8'e düşmüş bulunuyor.

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Bankalar Yılbaşı Öncesi Mevduat Faizini Düşürdü: 100 Bin TL'nin 1 Aylık Getirisi Çakıldı - Resim: 2

Merkez Bankası'nın faiz indirimi sonrası, bankalar yeni yıl öncesinde mevduat faiz oranlarını yeniden gözden geçirdi. 100 Bin TL'nin aylık getirisi ise netlik kazandı. En yüksek mevduat faizi oranı %56 olarak belirlenirken, bu oran üzerinden hesaplandığında 100 bin TL’nin 1 aylık net getirisi 4419 TL olarak ortaya çıkıyor. Yeni yılın gelmesiyle birlikte, %50 üzerindeki mevduat faiz oranlarında daha fazla düşüş yaşanması bekleniyor.

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Bankalar Yılbaşı Öncesi Mevduat Faizini Düşürdü: 100 Bin TL'nin 1 Aylık Getirisi Çakıldı - Resim: 3

İşte bankaların mevduat faiz oranları şu şekilde:

ON Dijital (Burgan Bank) ON Plus: %56,00

TEB Marifetli Hesap: %53,00

Odea Bank Oksijen Hesap: %53,00

Alternatif Bank VOV Hesap: %53,00

Fibabanka Kiraz Hesap: %52,00

ING Bank Turuncu Hesap: %52,00

Getir Finans Vadeli Hesap: %50,00

Denizbank E-Mevduat Hesap: %50,00

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Bankalar Yılbaşı Öncesi Mevduat Faizini Düşürdü: 100 Bin TL'nin 1 Aylık Getirisi Çakıldı - Resim: 4

100 BİN TL’NİN 1 AYLIK GETİRİSİ

Bankalarca en kısa vade olarak uygulanan 32 günlük vadede 100 bin TL’nin aylık net getirisi;

%56,00 faiz ile 4.419 TL

%53,00 faiz ile 4.182 TL

%52,00 faiz ile 4.103 TL

%50,00 faiz ile 3.945 TL olarak gerçekleşiyor.

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