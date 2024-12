Bankalar Yılbaşı Öncesi Mevduat Faizini Düşürdü: 100 Bin TL'nin 1 Aylık Getirisi Çakıldı

İşte bankaların mevduat faiz oranları şu şekilde:

ON Dijital (Burgan Bank) ON Plus: %56,00

TEB Marifetli Hesap: %53,00

Odea Bank Oksijen Hesap: %53,00

Alternatif Bank VOV Hesap: %53,00

Fibabanka Kiraz Hesap: %52,00

ING Bank Turuncu Hesap: %52,00

Getir Finans Vadeli Hesap: %50,00

Denizbank E-Mevduat Hesap: %50,00