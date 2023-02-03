Bankalar yarışta: EYT'lilere rekor promosyon! Hangi banka ne kadar veriyor?

EYT'li vatandaşların sıklıkla merak ettiği konulardan bir tanesi şüphesiz emekli promosyon ücretleriydi. Emekli promosyon ücretlerinde son durumun ne olacağını merak eden EYT'li vatandaşların merakları günden güne açıklığa kavuşmaya başladı.