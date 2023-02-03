Bankalar yarışta: EYT'lilere rekor promosyon! Hangi banka ne kadar veriyor?
Milyonlarca EYT'li vatandaşın yakından takip ettiği promosyona ilişkin detaylar belli olmaya başladı. İşte promosyon ücretlerine ilişkin merak edilenler...
EYT'li vatandaşların sıklıkla merak ettiği konulardan bir tanesi şüphesiz emekli promosyon ücretleriydi. Emekli promosyon ücretlerinde son durumun ne olacağını merak eden EYT'li vatandaşların merakları günden güne açıklığa kavuşmaya başladı.
EYT'li vatandaşlar emekli promosyonundan hak kazanırken, bankaların EYT'liler için hazırladığı emekli promosyon rakamları şu şekilde:.
Akbank
0 – 3.499 TL maaş tutarına 3.000 TL,
3.500 TL – 7.499TL maaş tutarına 3.500 TL,
7.500 TL – 9.999 maşa tutarına 4.500 TL,
10.000 TL ve üzeri maaş tutarlarına 5.000 TL SGK banka promosyon ödemesi yapılıyor.
Ziraat Bankası
3.500 TL altında emekli aylığı alanlara 3.000 TL,
3.500 TL ila 7.500 TL arasında emekli aylığı alanlara 3.500 TL,
7.500 TL ila 10.000 TL arasında emekli aylığı alanlara 4.500 TL,
10.000 TL üzerinde emekli aylığı alanlara 5.000 TL tutarında olmak üzere, 3 yıllık peşin promosyon ödemesi yapılmaktadır.