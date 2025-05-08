Bankalar Tek Tek Duyurdu: Faizsiz Nakit Yağmuru Başladı! Hangi Banka Sıfır Faizle Ne Kadar Kredi Veriyor?

HANGİ BANKA NE KADAR FAİZSİZ KREDİ VERİYOR?

İşte güncel verilere göre faizsiz kredi veren bankalar ve sundukları limitler:

QNB Finansbank: 3 ay vadeli 50 bin TL ihtiyaç kredisi ve 25 bin TL taksitli nakit avans ile toplamda 75 bin TL'ye kadar faizsiz finansman imkanı sunuyor.

Enpara: 6 aya kadar vade ile 50 bin TL’ye varan masrafsız ve faizsiz kredi veriyor.

Akbank: Yeni müşterilere özel 6 ay vadeli 35 bin TL kredi ve 3 ay vadeli 25 bin TL taksitli nakit avans ile toplamda 60 bin TL’ye kadar faizsiz destek sağlıyor.