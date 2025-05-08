Bankalar Tek Tek Duyurdu: Faizsiz Nakit Yağmuru Başladı! Hangi Banka Sıfır Faizle Ne Kadar Kredi Veriyor?
Faiz ödemeden kredi almak isteyenler için büyük fırsat! Bankalar yeni müşterilerine özel sıfır faizli kredi kampanyalarını peş peşe duyurdu. 45 bin TL'den 75 bin TL’ye kadar faizsiz nakit desteği sunan bankaların listesi belli oldu. İşte banka banka güncel liste…
Kaynak: Haber Merkezi
Bankalar, yüksek faiz oranlarının gölgesinde yeni müşteri kazanmak ve sektördeki rekabeti canlı tutmak adına dikkat çeken bir uygulamaya imza attı. Art arda kampanyalar başlatan bankalar, yeni müşterilere özel faizsiz ve kısa vadeli kredi imkanları sunuyor. Faiz yükünden uzak şekilde sunulan bu fırsatlar, özellikle düşük tutarlı ihtiyaçları olanlar için cazip hale geliyor.
VADELER KISA TUTARLAR SINIRLI
Faizsiz kredi veren bankalar, genellikle 3 ila 6 ay arasında değişen kısa vadelerle hizmet sağlıyor. Amaç, kısa süreli nakit ihtiyacını karşılamak isteyen yeni müşterileri sisteme dahil etmek. Bazı bankalar, faizsiz taksitli nakit avans ve ek hesap imkanlarını da bu kapsamda sunuyor.
HANGİ BANKA NE KADAR FAİZSİZ KREDİ VERİYOR?
İşte güncel verilere göre faizsiz kredi veren bankalar ve sundukları limitler:
QNB Finansbank: 3 ay vadeli 50 bin TL ihtiyaç kredisi ve 25 bin TL taksitli nakit avans ile toplamda 75 bin TL'ye kadar faizsiz finansman imkanı sunuyor.
Enpara: 6 aya kadar vade ile 50 bin TL’ye varan masrafsız ve faizsiz kredi veriyor.
Akbank: Yeni müşterilere özel 6 ay vadeli 35 bin TL kredi ve 3 ay vadeli 25 bin TL taksitli nakit avans ile toplamda 60 bin TL’ye kadar faizsiz destek sağlıyor.
Garanti BBVA: 3 ay vadeli 50 bin TL kredi ve aynı vadede 25 bin TL taksitli nakit avans ile toplamda 75 bin TL limit tanımlıyor.
Türkiye İş Bankası: 3 ay vadeli 25 bin TL taksitli nakit avans ve 1 ay vadeli 30 bin TL ek hesap ile toplamda 55 bin TL’lik faizsiz kullanım imkanı sunuyor.
DenizBank: 45 bin TL’ye kadar faizsiz kredi desteği sağlıyor.
TEB (Türk Ekonomi Bankası): 75 bin TL’ye kadar faizsiz kredi ve taksitli nakit avans fırsatı sunan kampanyalarla dikkat çekiyor.
KİMLER YARARLANABİLİR?
Bu kampanyalar, çoğunlukla bankanın dijital kanalları üzerinden ilk kez müşteri olanlar için geçerli oluyor. Başvurular mobil uygulamalar ya da internet şubeleri üzerinden kolayca yapılabiliyor. Kullanıcıların kredi notu ve banka değerlendirmeleri ise onay sürecinde belirleyici oluyor.