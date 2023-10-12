Bankalar tek tek açıkladı: Emekliye dev promosyon müjdesi

Bu da daha yüksek promosyondan yararlanma yolunu açacak. Hatta en düşük emekli aylığı ödemesinin 10 bin liraya yükseltileceği yönünde beklentiler bulunuyor. Bu durumda tüm emekliler en üst maaş dilimi için belirlenen promosyondan yararlanabilecek. Burada 12.500 liralık yeni promosyon rakamının diğer bankalar için de örnek teşkil etmesi bekleniyor.