Bankalar Peş Peşe Duyurdu: Kredi Borcu Olanlara Nefes Aldıracak Karar

Birçok bankada olduğu gibi Garanti BBVA da, borçlarını tek bir çatı altında toplamak isteyen vatandaşlara özel bir finansman çözümü sundu. Banka, farklı finans kuruluşlarından alınan bireysel ihtiyaç kredilerini birleştirerek ödeme sürecini kolaylaştıran Borç Kapatma Kredisi kampanyasını duyurdu. Borçlarını düzenlemek isteyen vatandaşlar, Garanti BBVA Mobil üzerinden mevcut borçlarını seçerek hesaplamalar yapabilecek ve kendilerine en uygun kredi koşullarını belirleyebilecek. Bu sayede ödeme planları kişisel bütçeye uygun şekilde düzenlenebilecek.