Bankalar Peş Peşe Duyurdu: Kredi Borcu Olanlara Nefes Aldıracak Karar
Bankalar peş peşe Borç Kapatma Kredisi kampanyalarını duyurmaya başladı. Son olarak Garanti BBVA, borçlarını tek bir çatı altında toplamak isteyen vatandaşlara yeni kampanyasının detaylarını açıkladı.
Kaynak: Haber Merkezi
Birçok bankada olduğu gibi Garanti BBVA da, borçlarını tek bir çatı altında toplamak isteyen vatandaşlara özel bir finansman çözümü sundu. Banka, farklı finans kuruluşlarından alınan bireysel ihtiyaç kredilerini birleştirerek ödeme sürecini kolaylaştıran Borç Kapatma Kredisi kampanyasını duyurdu. Borçlarını düzenlemek isteyen vatandaşlar, Garanti BBVA Mobil üzerinden mevcut borçlarını seçerek hesaplamalar yapabilecek ve kendilerine en uygun kredi koşullarını belirleyebilecek. Bu sayede ödeme planları kişisel bütçeye uygun şekilde düzenlenebilecek.
ESNEK ÖDEME PLANI DİKKAT ÇEKTİ
Kredi başvuruları, banka şubelerine gitmeye gerek kalmadan mobil bankacılık ve Anında Kredi Destek Hattı üzerinden kolaylıkla gerçekleştirilebilecek. Banka tarafından yapılan değerlendirme sonucunda uygun bulunan müşteriler, vade süresini uzatarak aylık taksitlerini düşürme imkanına da sahip olacak.
BÜTÜN BORÇLAR TEK ÇATI ALTINDA TOPLANACAK
Garanti BBVA’nın sunduğu bu krediyle birlikte borçlular, farklı bankalardaki borçlarını tek bir ödeme planı altında birleştirerek takibini daha rahat yapabilecek. Dijital başvuru süreci sayesinde zaman kaybı yaşanmadan, bütçeye en uygun kredi imkanına erişim sağlanacak.