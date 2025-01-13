Bankalar Peş Peşe Duyurdu: Artık Bu İşlemlere de Zam Geldi
Bankalar müşterilerine tek tek mesaj göndermeye başladı. Kiralık kasa ücretlerine sessiz sedasız zam geldi.
Yeni yılla birlikte hayat pahalılığı artmaya devam ederken, bankalar da müşterilerine beklenmedik bir sürpriz yaptı. Zamlı maaşlar daha hesaplara yatmadan erimeye başladı. Birçok banka, kiralık kasa hizmetlerine zam yaptı. Zam furyasına son olarak İş Bankası da katıldı. Dev banka, kiralık kasa hizmetine zam yaptığını müşterilerine attığı mesajla duyurdu. İş Bankası, yeni zamlı fiyatının 7 Ocak 2025 tarihinden itibaren geçerli olduğunu belirtti. Bu zamlarla birlikte vatandaşların bütçeleri daha da zorlanacak.
Değerli eşyalarını güvence altına almak isteyen vatandaşlar için önemli bir hizmet olan kiralık kasa, artık daha pahalıya mal oluyor. Bankaların sunduğu yüksek güvenlikli kasalar, değerli eşyaları hırsızlık ve yangın gibi risklere karşı koruyor. Ancak artan yaşam maliyetleri karşısında vatandaşlar, bu hizmetten yararlanma konusunda zorlanıyor.
BOYUTLARINA GÖRE FİYATLAR DEĞİŞİYOR
2025 yılında kiralık kasa fiyatları, kasaların boyutlarına ve kiralama süresine göre değişiklik gösteriyor. Uzmanlara göre, kiralık kasa ücretlerindeki artışın nedenleri arasında genel ekonomik koşullar ve döviz kurlarındaki dalgalanmalar yer alıyor. Bankalar, bu artışlarla maliyetlerini karşılamaya çalışıyor ancak vatandaşın bütçesini zorluyor.
"HIRSIZLARA DAVETİYE ÇIKARACAK"
Bankaların yaptığı zammı eleştiren Merve Gelmez isimli vatandaş, "Daha maaşlarımıza zam gelmeden birçok ürüne zam geldi. Şimdi de bankaların kiralık kasa hizmetlerine yaptığı zam yüzünden üç kuruşluk birikimimiz de buhar olacak. Zamla birlikte ekonomik zorluklar nedeniyle insanlar değerli eşyalarını bankalarda değil evlerinde saklamaya yönelecek. Bu da hırsızlara davetiye çıkaracak." dedi.
2025 KİRALIK KASA FİYATLARI NE KADAR?
Kasa kiralarken, kiralama dönemine ilişkin kiralık kasa ücreti ve bir kereye mahsus depozito ücreti alınıyor ve kasanın kapatılması durumunda depozito ücreti geri iade ediliyor. Kiralık kasaların kira ücreti kiralama periyotlarına, kasaların boyutlarına ve türlerine göre değişiyor. İşte 2025 kiralık kasa fiyatları...
|TR-Standart /Elektronik Kasa Yıllık**
|2025
|Küçük
|9.450
|Orta
|12.480
|Büyük
|16.000
|TR-Standart/Elektronik Kasa Aylık**
|2025
|Küçük
|1.030
|Orta
|1.400
|Büyük
|1.650
Mevcut kiralık kasası olanlar için 2025 yeni zamlı fiyatlar...
|TR-Standart /Elektronik Kasa Yıllık**
|2025
|Küçük
|3.430
|Orta
|4.080
|Büyük
|5.550
|TR-Standart/Elektronik Kasa Aylık**
|2025
|Küçük
|350
|Orta
|450
|Büyük
|550