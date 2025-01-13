Bankalar Peş Peşe Duyurdu: Artık Bu İşlemlere de Zam Geldi

Bankalar müşterilerine tek tek mesaj göndermeye başladı. Kiralık kasa ücretlerine sessiz sedasız zam geldi.

Türkiye İş Bankası Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Bankacılık
Selin Turşak Selin Turşak
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Bankalar Peş Peşe Duyurdu: Artık Bu İşlemlere de Zam Geldi - Resim: 1

Yeni yılla birlikte hayat pahalılığı artmaya devam ederken, bankalar da müşterilerine beklenmedik bir sürpriz yaptı. Zamlı maaşlar daha hesaplara yatmadan erimeye başladı. Birçok banka, kiralık kasa hizmetlerine zam yaptı. Zam furyasına son olarak İş Bankası da katıldı. Dev banka, kiralık kasa hizmetine zam yaptığını müşterilerine attığı mesajla duyurdu. İş Bankası, yeni zamlı fiyatının 7 Ocak 2025 tarihinden itibaren geçerli olduğunu belirtti. Bu zamlarla birlikte vatandaşların bütçeleri daha da zorlanacak.

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Bankalar Peş Peşe Duyurdu: Artık Bu İşlemlere de Zam Geldi - Resim: 2

Değerli eşyalarını güvence altına almak isteyen vatandaşlar için önemli bir hizmet olan kiralık kasa, artık daha pahalıya mal oluyor. Bankaların sunduğu yüksek güvenlikli kasalar, değerli eşyaları hırsızlık ve yangın gibi risklere karşı koruyor. Ancak artan yaşam maliyetleri karşısında vatandaşlar, bu hizmetten yararlanma konusunda zorlanıyor.

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Bankalar Peş Peşe Duyurdu: Artık Bu İşlemlere de Zam Geldi - Resim: 3

BOYUTLARINA GÖRE FİYATLAR DEĞİŞİYOR

2025 yılında kiralık kasa fiyatları, kasaların boyutlarına ve kiralama süresine göre değişiklik gösteriyor. Uzmanlara göre, kiralık kasa ücretlerindeki artışın nedenleri arasında genel ekonomik koşullar ve döviz kurlarındaki dalgalanmalar yer alıyor. Bankalar, bu artışlarla maliyetlerini karşılamaya çalışıyor ancak vatandaşın bütçesini zorluyor.

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Bankalar Peş Peşe Duyurdu: Artık Bu İşlemlere de Zam Geldi - Resim: 4

"HIRSIZLARA DAVETİYE ÇIKARACAK"

Bankaların yaptığı zammı eleştiren Merve Gelmez isimli vatandaş, "Daha maaşlarımıza zam gelmeden birçok ürüne zam geldi. Şimdi de bankaların kiralık kasa hizmetlerine yaptığı zam yüzünden üç kuruşluk birikimimiz de buhar olacak. Zamla birlikte ekonomik zorluklar nedeniyle insanlar değerli eşyalarını bankalarda değil evlerinde saklamaya yönelecek. Bu da hırsızlara davetiye çıkaracak." dedi.

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Bankalar Peş Peşe Duyurdu: Artık Bu İşlemlere de Zam Geldi - Resim: 5

2025 KİRALIK KASA FİYATLARI NE KADAR?

Kasa kiralarken, kiralama dönemine ilişkin kiralık kasa ücreti ve bir kereye mahsus depozito ücreti alınıyor ve kasanın kapatılması durumunda depozito ücreti geri iade ediliyor. Kiralık kasaların kira ücreti kiralama periyotlarına, kasaların boyutlarına ve türlerine göre değişiyor. İşte 2025 kiralık kasa fiyatları...

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Bankalar Peş Peşe Duyurdu: Artık Bu İşlemlere de Zam Geldi - Resim: 6
İşte İş Bankası'nda yeni açılan kiralık kasanın 2025 fiyatları...

TR-Standart /Elektronik Kasa Yıllık** 2025
Küçük 9.450
Orta 12.480
Büyük 16.000
TR-Standart/Elektronik Kasa Aylık** 2025
Küçük 1.030
Orta 1.400
Büyük 1.650

Mevcut kiralık kasası olanlar için 2025 yeni zamlı fiyatlar...

TR-Standart /Elektronik Kasa Yıllık** 2025
Küçük 3.430
Orta 4.080
Büyük 5.550
TR-Standart/Elektronik Kasa Aylık** 2025
Küçük 350
Orta 450
Büyük 550
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