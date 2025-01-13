Bankalar Peş Peşe Duyurdu: Artık Bu İşlemlere de Zam Geldi

Yeni yılla birlikte hayat pahalılığı artmaya devam ederken, bankalar da müşterilerine beklenmedik bir sürpriz yaptı. Zamlı maaşlar daha hesaplara yatmadan erimeye başladı. Birçok banka, kiralık kasa hizmetlerine zam yaptı. Zam furyasına son olarak İş Bankası da katıldı. Dev banka, kiralık kasa hizmetine zam yaptığını müşterilerine attığı mesajla duyurdu. İş Bankası, yeni zamlı fiyatının 7 Ocak 2025 tarihinden itibaren geçerli olduğunu belirtti. Bu zamlarla birlikte vatandaşların bütçeleri daha da zorlanacak.