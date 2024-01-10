Bankalar mevduat faizini düşürdü, piyasa hareketlendi: Uzman isim rakam ve tarih verdi!

‘MEVDUAT FAİZİ YÜZDE 55-60 ARASINDA OLACAK’

"Ancak kısmi bir düşüş olsa da biz yakın vadede toparlanma görebiliriz. Piyasadaki hakim beklentiye bakarsak biz bu sene ortalama yüzde 55 hatta yüzde 55-60 arasında mevduat faizinde bir dengelenme göreceğiz, görmek zorundayız. Neden enflasyonla mücadele ediyoruz çünkü. Bu nedenle ilk etapta belki kısmi bir düşüş olabilir ama bu toparlayacaktır."