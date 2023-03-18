Bankalar kesenin ağzını açtı: Hangi banka ne kadar promosyon veriyor?
EYT düzenlemesinden sonra 2.5 milyona yakın kişi nisan ayında ilk maaşlarını alacaklar. Bankalar da bunun için emekli promosyon hazırlığına başladı. Peki hangi banka ne kadar emekli promosyonu veriyor?
Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesinin yasalaşmasının ardından emekli olmaya hak kazanan 2 milyon 250 bin kişi ilk maaşlarını nisan ayında alacak.
Yeni müşteri kazanmak isteyen bankalar, maaşlarını 3 yıl boyunca o bankadan alacaklarını taahhüt eden emeklilere banka promosyonu ödemesi yapacak.
EYT’lilere hangi bankanın ne kadar promosyon verdiğine dair detayları, kullanıcılarına en uygun kredi fırsatını sunmak için bankalardan aldığı anlık verilerle en güncel faiz oranlarını ve kredi hesaplamalarını karşılaştıran Enuygun Finans araştırdı. Enuygun Finans’ın yaptığı derlemeye göre bankalar ve promosyon teklifleri şöyle:
Enuygun Finans, emeklilikte yaşa takılanlara (EYT) yönelik düzenlemenin yasalaşmasının ardından, EYT'lilere hangi bankanın ne kadar promosyon verdiğine dair detayları, kullanıcılarına en uygun kredi fırsatını sunmak için bankalardan aldığı anlık verilerle, güncel faiz oranlarını ve kredi hesaplamalarını karşılaştırdı.