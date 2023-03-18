Bankalar kesenin ağzını açtı: Hangi banka ne kadar promosyon veriyor?

EYT’lilere hangi bankanın ne kadar promosyon verdiğine dair detayları, kullanıcılarına en uygun kredi fırsatını sunmak için bankalardan aldığı anlık verilerle en güncel faiz oranlarını ve kredi hesaplamalarını karşılaştıran Enuygun Finans araştırdı. Enuygun Finans’ın yaptığı derlemeye göre bankalar ve promosyon teklifleri şöyle: