Bankalar ilan verdi: Bunu yapmayanın parası TMSF'ye geçecek

Bu itibarla bankamız nezdinde zamanaşımına uğrayan her türlü mevduat, katılım fonu, emanet alacaklar ve kiralık kasaların listeleri 01.11.2006 tarih/26333 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "Mevduat ve Katılım Fonunun Kabulüne, Çekilmesine ve Zamanaşımına Uğrayan Mevduat, Katılım Fonu, Emanet ve Alacaklara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" gereği internet sitemizde (isbank.com.tr)de yayımlanmaya başlanmış olup, 4 ay süreyle internet sitemizde ilan edilecektir.