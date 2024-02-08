Bankalar ilan verdi: Bunu yapmayanın parası TMSF'ye geçecek
Bankalar, gazetelere "Hesap sahiplerimize duyurulur" başlığıyla 'zamanaşımı' ilanı verdi. 15 Haziran'a kadar işlem yapmayanların paralarının TMSF'ye geçecek.
Bankalar kendi şubelerinde hesabı olan kişilere yönelik olarak verdikleri ilanlarda ve kendi internet sitelerinin duyuru bölümlerinden önemli bir uyarıda bulundular. Bugünlerde bankalar birbiri ardına müşterilerine konu hakkında hatırlatma yapmaya devam ediyor.
Bugün Türkiye İş Bankası, Halk Bank, QNB Finansbank, Garanti Bankası, TEB, Türkiye Finans, ING, Citibank, Aktif Yatırım, Kuveyt Türk, Şekerbank, Burgan Bank gazetelere ilan verdi.
'ZAMANAŞIMI UYARISI'
"Hesap sahiplerimize duyurulur" "Müşterilerimizin dikkatine" başlıklarıyla verilen ilanlarda müşteriler uyarıldı. İş Bankası'nın "TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş TARAFINDAN HESAP SAHİPLERİNE UYARI" başlıklı ilanda şöyle denildi: "Bankacılık Kanunu'nun 62'nci maddesi uyarınca; bankalar nezdinde bulunan her türlü mevduat, katılım fonu, emanet ve alacaklardan hak sahibinin en son talebi, işlemi, herhangi bir yazılı talimatı tarihinden başlayarak 10 yıl içinde aranmayanlar zamanaşımına tabiidir.
Bu itibarla bankamız nezdinde zamanaşımına uğrayan her türlü mevduat, katılım fonu, emanet alacaklar ve kiralık kasaların listeleri 01.11.2006 tarih/26333 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "Mevduat ve Katılım Fonunun Kabulüne, Çekilmesine ve Zamanaşımına Uğrayan Mevduat, Katılım Fonu, Emanet ve Alacaklara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" gereği internet sitemizde (isbank.com.tr)de yayımlanmaya başlanmış olup, 4 ay süreyle internet sitemizde ilan edilecektir.
15 Haziran 2024 tarihine kadar hak sahibi veya mirasçıları tarafından aranmayanlar Haziran ayı sonuna kadar Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na devredilecektir. Hesap sahiplerine ilanen tebliğ olunur."
Patronlar Dünyası'nda yer alan habere göre; yine kamu bankaları arasında yer alan Halk Bankası'nın ilanında da aynı uyarı yapıldı.
Ziraat Bankası tarafından da zaman aşımı hatırlatması yapıldı ve "Zamanaşımına uğrayan hesaplar listesinde bilgileri yer alan müşterilerimizin en geç 15 Haziran 2024 tarihi mesai saati bitimine kadar hesaplarının bulunduğu şubeye geçerli kimlik belgeleri ile başvurmamaları halinde, zamanaşımına uğramış olan mevduat, emanet, hak ve alacakları yasa gereği Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na devredilecektir" ifadelerine yer verildi.