Bankalar hazırlanıyor: Emekli promosyonunda görülmemiş rakam!

Emekli banka promosyonları ücretleri 2022 yılının son çeyreğinde düşüş göstermişti. Emekliye verilen promosyon ücretleri de ortama olarak 5 bin lira ile 7 bin lira arasında kalmıştı. Kamu bankaları şu anda ortalama olarak 5 bin lira promosyon ücreti veriyor.