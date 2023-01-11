Bankalar hazırlanıyor: Emekli promosyonunda görülmemiş rakam!
2.5 milyon kişi yakında EYT düzenlemesi sonrasında emekli olacak. Bankalar da emekli promosyonu için bununla ilgili hazırlık yapmaya başladı, yeni emekli olacak olan emeklileri bankalarına çekmek için yüksek emekli promosyonu için kolları sıvadı.
Emekli banka promosyonları ücretleri 2022 yılının son çeyreğinde düşüş göstermişti. Emekliye verilen promosyon ücretleri de ortama olarak 5 bin lira ile 7 bin lira arasında kalmıştı. Kamu bankaları şu anda ortalama olarak 5 bin lira promosyon ücreti veriyor.
Milyonlarca emekli 2022 yılında bankaların sunduğu promosyon kampanyalarından faydalandı. 2022'nin bitmesiyle birlikte promosyon kampanyaları da son bulurken, 2023 için çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor.
Garanti Bankası, emekli aylıklarına yapılan zam ve 2 milyon 250 bin EYT'linin emekli olması nedeniyle bu yıl ödeyeceği promosyon tutarlarında güncellemeye gidiyor.
EYT yasası çıktığı takdirde 2.5 milyon kişinin emekli olacağı hesaplanırken, bankalar da bununla ilgili hazırlıklar yapıyor. Emekli banka promosyonları bu nedenle yükselecek.