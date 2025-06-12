Bankalar Düğmeye Bastı: Mevduat Faizi Bir Anda Çakıldı! Piyasalar Şokta

Mayıs ayında en çok kazandıran yatırım aracı olan mevduat faizi, altını geride bırakmıştı. Ancak bayram sonrası bazı bankalar faiz oranlarını düşürmeye başladı. Uzmanlar, TCMB’nin olası faiz indirimiyle birlikte yatırım tercihlerinin yeniden şekillenebileceğini belirtti.

Kaynak: CNN Türk

Banka Mevduat faizi
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Bankalar Düğmeye Bastı: Mevduat Faizi Bir Anda Çakıldı! Piyasalar Şokta - Resim: 1

Son aylarda yatırımcıların dikkatini üzerine çeken mevduat faizlerinde yeni bir dönem başlıyor. Mayıs ayında altını geride bırakarak en yüksek getiriyi sağlayan yatırım aracı olarak öne çıkan vadeli mevduatlar, bayram sonrasında ivme kaybetmeye başladı. Bazı bankalar faiz oranlarını aşağı çekmeye başlarken, gözler Merkez Bankası’nın alacağı kararlara çevrildi.

MEVDUATTA RÜZGAR TERSİNE DÖNDÜ

Mayıs ayında yatırımcısına en çok kazandıran vadeli mevduat oldu. Yüzde 1.8 oranında nominal getiri sağlayan mevduat hesapları, düşük enflasyon rakamlarıyla birlikte yüzde 5.8'e varan reel getiri sunmuş ve bu oran, aynı dönemde yalnızca yüzde 1.7 değer kazanan gram altını geride bırakmıştı.

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Bankalar Düğmeye Bastı: Mevduat Faizi Bir Anda Çakıldı! Piyasalar Şokta - Resim: 2

ALTINDA YAVAŞLAMA VAR

CNN Türk'e konuşan Gazeteci Bilal Emin Turan, "Aylar boyunca getiri şampiyonu olan altın, mayısta mevduata geçildi" dedi. Turan'a göre, ABD ile Çin arasındaki ticari gerilimlerin yumuşaması altının fiyatında duraksamalara neden oldu. Nisan'da yüzde 8.5 getiri sağlayan gram altın, mayısta sadece yüzde 1.7 değer kazanabildi.

DÖVİZDE DE SINIRLI ARTIŞ

Mayıs ayında euro yüzde 0.56, dolar ise yalnızca yüzde 0.23 oranında reel getiri sağladı. TÜİK’in verileri, bu süreçte en kazançlı yatırımın açık şekilde vadeli mevduat olduğunu ortaya koydu.

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Bankalar Düğmeye Bastı: Mevduat Faizi Bir Anda Çakıldı! Piyasalar Şokta - Resim: 3

BANKALAR MEVDUAT FAİZİNDE DÜĞMEYE BASTI

Ancak tablo değişmeye başladı. Turan, Kurban Bayramı sonrasında bazı bankaların mevduat faizlerinde 0.5 ila 1 puan arasında indirim yaptığını aktardı. Bu düşüşün enflasyon oranlarının beklentilerin altında kalmasıyla birlikte, Merkez Bankası'nın da faiz indirimi yapabileceği beklentilerini tetiklediğini belirtti.

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