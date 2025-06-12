Bankalar Düğmeye Bastı: Mevduat Faizi Bir Anda Çakıldı! Piyasalar Şokta

ALTINDA YAVAŞLAMA VAR

CNN Türk'e konuşan Gazeteci Bilal Emin Turan, "Aylar boyunca getiri şampiyonu olan altın, mayısta mevduata geçildi" dedi. Turan'a göre, ABD ile Çin arasındaki ticari gerilimlerin yumuşaması altının fiyatında duraksamalara neden oldu. Nisan'da yüzde 8.5 getiri sağlayan gram altın, mayısta sadece yüzde 1.7 değer kazanabildi.

DÖVİZDE DE SINIRLI ARTIŞ

Mayıs ayında euro yüzde 0.56, dolar ise yalnızca yüzde 0.23 oranında reel getiri sağladı. TÜİK’in verileri, bu süreçte en kazançlı yatırımın açık şekilde vadeli mevduat olduğunu ortaya koydu.