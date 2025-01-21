Bankalar ATM Kararını Verdi: Günlük Para Çekme Limitleri Belli Oldu
Bankalar, 2025 yılı itibarıyla ATM’lerden yapılan kartlı para çekme limitlerini değiştirmezken, QR kodlu işlemler için sundukları yeni düzenlemelerle kullanıcıların daha yüksek limitlere çıktı.
Kaynak: Haber Merkezi
Kart ve QR kod limitlerini birleştirme adımı atan bankalar, müşterilere için yeni limitler sunmaya başladı. Peki, ATM’den günlük para çekme limiti ne kadar oldu? İşte detaylar…
2025 yılında da birçok banka, ATM’lerden günlük kartlı para çekme limitini 10 bin TL ile sınırlı tuttu. Bu durum, özellikle acil nakit ihtiyacı olan müşterilerin tepkisini çekerken, "ATM'den para çekme limiti kaç TL?" sorusu sıkça gündeme geldi.
QR KODLU İŞLEMLERLE DAHA YÜKSEK LİMİTLER
Bazı bankalar, QR kodlu işlemler için sundukları limitleri artırdı. QR kod kullanılarak yapılan para çekimlerinde, toplamda 20 bin TL’ye kadar işlem yapılabiliyor. Hatta bazı bankalar, bu limiti 30 bin TL’ye kadar çıkararak kullanıcılara daha fazla kolaylık sağladı.
KART VE QR KOD LİMİTLERİ BİRLEŞTİRİLDİ
Bazı bankalar, kart ve QR kodlu işlemlerdeki limitleri birleştirerek kullanıcıların tek seferde daha yüksek tutarlar çekebilmesine olanak tanıdı. Örneğin, kartlı çekimde 10 bin TL limiti olan bir banka, QR kodla ek olarak 5 bin TL daha tanımlayarak toplamda 15 bin TL’ye kadar çekim imkanı sundu.
2025 ATM PARA ÇEKME LİMİTLERİ NE KADAR OLDU?
Kartlı işlemler: Çoğu bankada günlük limit 10 bin TL olarak devam ediyor.
QR kodlu işlemler: Bazı bankalarda 20 bin TL, hatta 30 bin TL’ye kadar çıkabiliyor.
Birleştirilmiş limitler: Kart ve QR kod limitleri birleştirilerek toplamda daha yüksek çekim yapılabiliyor.