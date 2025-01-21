Bankalar ATM Kararını Verdi: Günlük Para Çekme Limitleri Belli Oldu

QR KODLU İŞLEMLERLE DAHA YÜKSEK LİMİTLER

Bazı bankalar, QR kodlu işlemler için sundukları limitleri artırdı. QR kod kullanılarak yapılan para çekimlerinde, toplamda 20 bin TL’ye kadar işlem yapılabiliyor. Hatta bazı bankalar, bu limiti 30 bin TL’ye kadar çıkararak kullanıcılara daha fazla kolaylık sağladı.

KART VE QR KOD LİMİTLERİ BİRLEŞTİRİLDİ

Bazı bankalar, kart ve QR kodlu işlemlerdeki limitleri birleştirerek kullanıcıların tek seferde daha yüksek tutarlar çekebilmesine olanak tanıdı. Örneğin, kartlı çekimde 10 bin TL limiti olan bir banka, QR kodla ek olarak 5 bin TL daha tanımlayarak toplamda 15 bin TL’ye kadar çekim imkanı sundu.