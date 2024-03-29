Bankalar atağa geçti, mevduat faizleri uçtu!
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz kararı sonrası mevduat faizleri yükselişe geçti. Verilere göre, mevduat faizi yüzde 59,5 olarak kaydedildi.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ve Hazine ve Maliye Bakanlığı'nda oluşturulan yeni ekonomi takımının "ortodoks politika" söylemlerine rağmen faizler konusunda elinin ne kadar rahat olduğuna ilişkin azalmayan kuşkuları gidermek için Merkez Bankası faiz artırımlarına hız vermişti.
Söz konusu gelişmeler sonrası Merkez Bankası, 2024 Mart ayında yüzde 45 olan faizi, 500 baz puan artışla yüzde 50'ye çıkardı.
MERKEZ BANKASI'NDAN 4 BİN 150 BAZ FAİZ ARTIRIMI
Böylece seçimlerin ardından yüzde 8,5 olan politika faizi 4 bin 150 baz puan artırılmış oldu.
MEVDUAT FAİZLERİ UÇUŞA GEÇTİ
Faiz artırımlarının ardından TCMB haftalık para ve banka istatistikleri verilerine göre, mevduat faizleri şu şekilde oluştu:
'1-3 aylık TL mevduat faizi yüzde yüzde 55,7'den yüzde 59,5'e yükseldi.'
BANKALARIN MEVDUAT ARTTI
Öte yandan bankacılık sektörünün toplam mevduatı (bankalar arası dahil) 22 Mart ile biten haftada 79 milyar 320 milyon 228 bin lira artışla, 16 trilyon 14 milyar 952 milyon 94 bin liraya çıktı.
ŞİMŞEK AÇIKLAMIŞTI
Ayrıca konuya ilişkin geçtiğimiz hafta bir TV programında konuşan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, mevduat faizlerinin geçen sene yüzde 20'lerde olduğunu, şu anda ise 50’nin üzerinde seyrettiğini belirtmişti.
"LİRA İTİBAR KAZANACAK"
Şimşek, "Dolayısıyla TL’yi destekleyen bir politika seti var. Lira itibar kazanacak, reel olarak değer kaybetmeyecektir" demişti.