Bankalar atağa geçti, mevduat faizleri uçtu!

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz kararı sonrası mevduat faizleri yükselişe geçti. Verilere göre, mevduat faizi yüzde 59,5 olarak kaydedildi.

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Bankalar atağa geçti, mevduat faizleri uçtu! - Resim: 1

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ve Hazine ve Maliye Bakanlığı'nda oluşturulan yeni ekonomi takımının "ortodoks politika" söylemlerine rağmen faizler konusunda elinin ne kadar rahat olduğuna ilişkin azalmayan kuşkuları gidermek için Merkez Bankası faiz artırımlarına hız vermişti.

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Bankalar atağa geçti, mevduat faizleri uçtu! - Resim: 2

Söz konusu gelişmeler sonrası Merkez Bankası, 2024 Mart ayında yüzde 45 olan faizi, 500 baz puan artışla yüzde 50'ye çıkardı.

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Bankalar atağa geçti, mevduat faizleri uçtu! - Resim: 3

MERKEZ BANKASI'NDAN 4 BİN 150 BAZ FAİZ ARTIRIMI

Böylece seçimlerin ardından yüzde 8,5 olan politika faizi 4 bin 150 baz puan artırılmış oldu.

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Bankalar atağa geçti, mevduat faizleri uçtu! - Resim: 4

MEVDUAT FAİZLERİ UÇUŞA GEÇTİ

Faiz artırımlarının ardından TCMB haftalık para ve banka istatistikleri verilerine göre, mevduat faizleri şu şekilde oluştu:

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Bankalar atağa geçti, mevduat faizleri uçtu! - Resim: 5

'1-3 aylık TL mevduat faizi yüzde yüzde 55,7'den yüzde 59,5'e yükseldi.'

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Bankalar atağa geçti, mevduat faizleri uçtu! - Resim: 6

BANKALARIN MEVDUAT ARTTI

Öte yandan bankacılık sektörünün toplam mevduatı (bankalar arası dahil) 22 Mart ile biten haftada 79 milyar 320 milyon 228 bin lira artışla, 16 trilyon 14 milyar 952 milyon 94 bin liraya çıktı.

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Bankalar atağa geçti, mevduat faizleri uçtu! - Resim: 7

ŞİMŞEK AÇIKLAMIŞTI

Ayrıca konuya ilişkin geçtiğimiz hafta bir TV programında konuşan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, mevduat faizlerinin geçen sene yüzde 20'lerde olduğunu, şu anda ise 50’nin üzerinde seyrettiğini belirtmişti.

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Bankalar atağa geçti, mevduat faizleri uçtu! - Resim: 8

"LİRA İTİBAR KAZANACAK"

Şimşek, "Dolayısıyla TL’yi destekleyen bir politika seti var. Lira itibar kazanacak, reel olarak değer kaybetmeyecektir" demişti.

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