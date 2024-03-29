Bankalar atağa geçti, mevduat faizleri uçtu!

BANKALARIN MEVDUAT ARTTI

Öte yandan bankacılık sektörünün toplam mevduatı (bankalar arası dahil) 22 Mart ile biten haftada 79 milyar 320 milyon 228 bin lira artışla, 16 trilyon 14 milyar 952 milyon 94 bin liraya çıktı.