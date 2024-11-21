Bankalar Alarma Geçti: Döviz Büroları Artık Bu Doları Kabul Etmiyor
Sahte dolarların yaygınlaşmasıyla birlikte bankalar alarm verirken, bazı döviz büroları özellikle 50 ve 100 dolarlık banknotlarla işlem yapmayı tamamen durdurdu.
Kaynak: ATV Haber
Son dönemde piyasada sahte dolar hareketliliği yaşanıyor. Özellikle 50 dolarlık banknotların hedef alındığı belirtilirken, bu paraların gerçeğinden ayırt edilmesinin oldukça zor olduğu ifade ediliyor. Daha da endişe verici olan, sahte paraların bankalardaki para sayma makinelerinden bile geçebiliyor olması.
50 DOLARLIK İŞLEMLER DURDURULDU
ATV Haber’in aktardığı bilgilere göre, döviz bürosu sahibi Oğuzhan Uzun, piyasadaki sahte dolar sorunu nedeniyle bazı önlemler aldıklarını belirtti. Uzun, “50 dolarlık banknotlarda ciddi bir sorun var. Sahte banknotlar oldukça fazla. Biz bu yüzden 50 dolarlık dolar alış ve satışını tamamen durdurduk. Bu sahte paralar makinelerden hiçbir sorun yaşanmadan geçiyor. Bugün de 100 dolarlık banknotlarda 300 dolar kadar sahte para tespit ettik” dedi.
BANKALAR ALARMA GEÇTİ
Bankalarda da benzer durumlar yaşandığı, bir bankanın para sayma makinesinin sahte 50 doları gerçek gibi kabul ettiği ifade ediliyor. Durumun fark edilmesiyle birlikte bankaların alarma geçtiği öğrenildi.
Sahte dolarların yaygınlaşmasıyla bazı döviz büroları, özellikle 50 ve 100 dolarlık banknotlarla işlem yapmayı tamamen durdurdu. Döviz bürosu sahipleri, makinelerin güncel yazılımlarında açık bulunduğunu ve bu nedenle sahte paraların tespit edilemediğini belirtiyor. Uzun, “Makineler, yazılım güncellemelerinin eksikliği nedeniyle sahte paraları kolayca kabul ediyor” diye konuştu.
Yaklaşık bir buçuk aydır devam eden sahte dolar paniğinin, İstanbul’da 50 dolarlık, Ankara’da ise 100 dolarlık banknotlarda yoğunlaştığı bildiriliyor.
Uzmanlar, sahte dolarları sıradan vatandaşların tespit etmesinin neredeyse imkânsız olduğunu vurguluyor. Bu nedenle döviz işlemleri sırasında dikkatli olunması ve yalnızca güvenilir yerlerde işlem yapılması öneriliyor.