Bankalar Alarma Geçti: Döviz Büroları Artık Bu Doları Kabul Etmiyor

50 DOLARLIK İŞLEMLER DURDURULDU

ATV Haber’in aktardığı bilgilere göre, döviz bürosu sahibi Oğuzhan Uzun, piyasadaki sahte dolar sorunu nedeniyle bazı önlemler aldıklarını belirtti. Uzun, “50 dolarlık banknotlarda ciddi bir sorun var. Sahte banknotlar oldukça fazla. Biz bu yüzden 50 dolarlık dolar alış ve satışını tamamen durdurduk. Bu sahte paralar makinelerden hiçbir sorun yaşanmadan geçiyor. Bugün de 100 dolarlık banknotlarda 300 dolar kadar sahte para tespit ettik” dedi.