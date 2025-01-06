Bankadan Kredi Çekenler Dikkat: Artık Bu Paranın Tamamı İade Edilecek

Kredi kullanımı sırasında yaptırılan hayat sigortasına ödenen primlerin geri alınması mümkün. İhtiyaç, taşıt veya konut kredisi çekerken bankalar tarafından talep edilen hayat sigortası primleri, belirli şartlar altında iade edilebiliyor. Üstelik, üzerinden uzun bir süre geçmiş olsa bile e-Devlet üzerinden başvuru yaparak bu tutarı talep etmek mümkün.

SİGORTA PRİMLERİ GERİ ÖDENİR

Hayat sigortası, bankaların kredi verirken kendilerini güvence altına almak amacıyla sunduğu bir teminat türü. Ancak, bu sigortanın zorunlu tutulması söz konusu olmadığı gibi, poliçenin iptal edilmesi ya da kredi borcunun erken ödenmesi durumunda kullanılmayan döneme ait primlerin iadesi talep edilebilir. Avukat Muhammed Emin Ayas, bu sürecin tüketicilerin yasal hakkı olduğunu belirterek, sigorta primlerinin iadesi için izlenmesi gereken adımları açıkladı.



