Bankadan Kredi Çekenler Dikkat: Artık Bu Paranın Tamamı İade Edilecek
Bankadan ihtiyaç, taşıt veya konut kredisi çekenler dikkat! Kredi kullanımı sırasında yaptırılan hayat sigortasına ödenen primler, üzerinden ne kadar zaman geçerse geçsin belirli şartlar altında iade edilebilecek.
Kaynak: Haber Merkezi
Kredi kullanımı sırasında yaptırılan hayat sigortasına ödenen primlerin geri alınması mümkün. İhtiyaç, taşıt veya konut kredisi çekerken bankalar tarafından talep edilen hayat sigortası primleri, belirli şartlar altında iade edilebiliyor. Üstelik, üzerinden uzun bir süre geçmiş olsa bile e-Devlet üzerinden başvuru yaparak bu tutarı talep etmek mümkün.
SİGORTA PRİMLERİ GERİ ÖDENİR
Hayat sigortası, bankaların kredi verirken kendilerini güvence altına almak amacıyla sunduğu bir teminat türü. Ancak, bu sigortanın zorunlu tutulması söz konusu olmadığı gibi, poliçenin iptal edilmesi ya da kredi borcunun erken ödenmesi durumunda kullanılmayan döneme ait primlerin iadesi talep edilebilir. Avukat Muhammed Emin Ayas, bu sürecin tüketicilerin yasal hakkı olduğunu belirterek, sigorta primlerinin iadesi için izlenmesi gereken adımları açıkladı.
Avukat Muhammed Emin Ayas, bankaların kredi kullandırdığı müşterilerin ölüm riski nedeniyle kredinin geri ödenmeme ihtimaline karşı teminat sağladığını belirtti. Ayas, "Hayat sigortası primleri, poliçenin iptali ya da kredi borcunun erken kapanması durumunda iade edilebilir. Ancak bu iade yalnızca kullanılmayan döneme ait primler için geçerlidir" dedi.
SÖZLEŞME GEÇERSİZ SAYILIR
Kredi kullanan müşterinin hayatını kaybetmesi durumunda hayat sigortası, kalan kredi borcunun sigorta şirketi tarafından ödenmesini sağlar. Ancak sigorta yaptırmayan bir müşteri vefat ederse, borç mirasçılara devredilir.
Av. Ayas, hayat sigortasında, sigortalı kişinin ilk primi ödemeden önce vefat etmesi durumunda sigorta sözleşmesinin geçersiz sayılacağını vurguladı. Ayrıca, bu süreçle ilgili düzenlemeler Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK) ile Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından takip ediliyor.
HAYAT SİGORTASI PARA İADESİ NASIL ALINIR?
Hayat sigortası poliçesini iptal etmek isteyen kişiler, e-Devlet üzerinden bu işlemi kolayca gerçekleştirebilir. Sigorta poliçesi "Yürürlükte" olarak görünüyorsa, kullanılmayan sigorta bedeli için iade talebinde bulunulabilir.
Bunun için önce e-Devlet’e giriş yaparak "Hayat Sigortası Poliçe ve Tazminat Bilgileri Sorgulama" kısmından poliçenizin detaylarını inceleyin. "Sigortacılık ve Özel Emeklilik Şikayet Başvuru ve Takibi" bölümünden yeni bir başvuru oluşturun. Banka ve sigorta şirketi bilgilerini ekleyerek iptal ve iade talebinizi iletin. Ardından bankaya başvurarak para iade talebinde bulunun. Eğer anlaşmazlık yaşanırsa, SEDDK üzerinden şikayet başvurusu yapabilirsiniz.
PARA HESABINIZA İADE EDİLECEK
Başvurunuzun ardından, size onay maili gönderilecek ve ilgili banka bilgilendirilecektir. Süreç sonunda kullanılmayan sigorta bedeli, belirlenen hak ediş kapsamında hesabınıza yatırılacaktır.
HAYAT SİGORTASI ZORUNLU MU?
Bankalar, ihtiyaç, taşıt ya da konut kredisi kullandırırken hayat sigortası yapılmasını talep edebilir. Ancak sigorta yapılmadan da kredi alınması mümkün olup, bazı bankalar bu durumda faiz oranlarını değiştirebilir.