Bankada Parası Olanlar Havalara Uçacak! 394 Bin Lirayı Cebe Koyacaklar

Daha önce yüzde 55 seviyelerine kadar çıkan mevduat faizleri, yüzde 50’nin altına indi. TCMB, Aralık ve Ocak aylarında toplam 500 baz puanlık faiz indirimi yaparak politika faizini yüzde 45’e çekti. Bu kararın ardından bankalar da mevduat faiz oranlarını kademeli olarak düşürdü.