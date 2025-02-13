Bankada Parası Olanlar Havalara Uçacak! 394 Bin Lirayı Cebe Koyacaklar
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), yılın ilk faiz kararını açıklamasının ardından bankaların mevduat faiz oranlarında düşüş yaşandı.
Kaynak: Haber Merkezi
Daha önce yüzde 55 seviyelerine kadar çıkan mevduat faizleri, yüzde 50’nin altına indi. TCMB, Aralık ve Ocak aylarında toplam 500 baz puanlık faiz indirimi yaparak politika faizini yüzde 45’e çekti. Bu kararın ardından bankalar da mevduat faiz oranlarını kademeli olarak düşürdü.
1 MİLYON TL’NİN 1 YILLIK GETİRİSİ NE KADAR?
Şubat ayı itibarıyla bankalarda mevduat hesabı bulunan tasarruf sahipleri, faiz oranlarındaki bu gerilemeyle birlikte daha düşük getiriyle karşı karşıya kaldı. Peki, 1 milyon TL'nin 13 Şubat itibarıyla 1 yıllık faiz getirisi ne kadar?
1 MİLYON LİRANIN 365 GÜNLÜK GETİRİSİ BELLİ OLDU
Banka banka güncel hesaplama tablosu:
ING
Faiz Oranı % 18
Vade Sonu Tutar 1.156.230 TL
Net Kazanç 156.230 TL
ENPARA
Faiz Oranı % 38
Vade Sonu Tutar 1.329.819 TL
Net Kazanç 329.819 TL
İŞ BANKASI
Faiz Oranı % 37
Vade Sonu Tutar 1.321.140 TL
Net Kazanç 321.140 TL
VAKIF KATILIM
Faiz Oranı % 30,04
Vade Sonu Tutar 1.260.731 TL
Net Kazanç 260.731 TL
GARANTİ BBVA
Faiz Oranı % 39
Vade Sonu Tutar 1.338.499 TL
Net Kazanç 338.499 TL
DENİZBANK
Faiz Oranı % 42
Vade Sonu Tutar 1.364.537 TL
Net Kazanç 364.537 TL
ODEA
Faiz Oranı % 28
Vade Sonu Tutar 1.243.025 TL
Net Kazanç 243.025 TL
AKBANK
Faiz Oranı % 36
Vade Sonu Tutar 1.312.460 TL
Net Kazanç 312.460 TL
QNB FİNANSBANK
Faiz Oranı % 31
Vade Sonu Tutar 1.269.063 TL
Net Kazanç 269.063 TL
HALKBANK
Faiz Oranı % 40
Vade Sonu Tutar 1.347.178 TL
Net Kazanç 347.178 TL
ON PLUS
Faiz Oranı % 45,5
Vade Sonu Tutar 1.394.915 TL
Net Kazanç 394.915 TL
TEB
Faiz Oranı % 45,5
Vade Sonu Tutar 1.394.915 TL
Net Kazanç 394.915 TL
ZİRAAT BANKASI
Faiz Oranı % 34
Vade Sonu Tutar 1.295.101 TL
Net Kazanç 295.101 TL
YAPIKREDİ
Faiz Oranı % 31,5
Vade Sonu Tutar 1.273.403 TL
Net Kazanç 273.403 TL