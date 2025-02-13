Bankada Parası Olanlar Havalara Uçacak! 394 Bin Lirayı Cebe Koyacaklar

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), yılın ilk faiz kararını açıklamasının ardından bankaların mevduat faiz oranlarında düşüş yaşandı.

Kaynak: Haber Merkezi

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Bankada Parası Olanlar Havalara Uçacak! 394 Bin Lirayı Cebe Koyacaklar - Resim: 1

Daha önce yüzde 55 seviyelerine kadar çıkan mevduat faizleri, yüzde 50’nin altına indi. TCMB, Aralık ve Ocak aylarında toplam 500 baz puanlık faiz indirimi yaparak politika faizini yüzde 45’e çekti. Bu kararın ardından bankalar da mevduat faiz oranlarını kademeli olarak düşürdü.

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Bankada Parası Olanlar Havalara Uçacak! 394 Bin Lirayı Cebe Koyacaklar - Resim: 2

1 MİLYON TL’NİN 1 YILLIK GETİRİSİ NE KADAR?

Şubat ayı itibarıyla bankalarda mevduat hesabı bulunan tasarruf sahipleri, faiz oranlarındaki bu gerilemeyle birlikte daha düşük getiriyle karşı karşıya kaldı. Peki, 1 milyon TL'nin 13 Şubat itibarıyla 1 yıllık faiz getirisi ne kadar?

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Bankada Parası Olanlar Havalara Uçacak! 394 Bin Lirayı Cebe Koyacaklar - Resim: 3

1 MİLYON LİRANIN 365 GÜNLÜK GETİRİSİ BELLİ OLDU

Banka banka güncel hesaplama tablosu:

ING

Faiz Oranı % 18

Vade Sonu Tutar 1.156.230 TL

Net Kazanç 156.230 TL

ENPARA

Faiz Oranı % 38

Vade Sonu Tutar 1.329.819 TL

Net Kazanç 329.819 TL

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Bankada Parası Olanlar Havalara Uçacak! 394 Bin Lirayı Cebe Koyacaklar - Resim: 4

İŞ BANKASI

Faiz Oranı % 37

Vade Sonu Tutar 1.321.140 TL

Net Kazanç 321.140 TL

VAKIF KATILIM

Faiz Oranı % 30,04

Vade Sonu Tutar 1.260.731 TL

Net Kazanç 260.731 TL

GARANTİ BBVA

Faiz Oranı % 39

Vade Sonu Tutar 1.338.499 TL

Net Kazanç 338.499 TL

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Bankada Parası Olanlar Havalara Uçacak! 394 Bin Lirayı Cebe Koyacaklar - Resim: 5

DENİZBANK

Faiz Oranı % 42

Vade Sonu Tutar 1.364.537 TL

Net Kazanç 364.537 TL

ODEA

Faiz Oranı % 28

Vade Sonu Tutar 1.243.025 TL

Net Kazanç 243.025 TL

AKBANK

Faiz Oranı % 36

Vade Sonu Tutar 1.312.460 TL

Net Kazanç 312.460 TL

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Bankada Parası Olanlar Havalara Uçacak! 394 Bin Lirayı Cebe Koyacaklar - Resim: 6

QNB FİNANSBANK

Faiz Oranı % 31

Vade Sonu Tutar 1.269.063 TL

Net Kazanç 269.063 TL

HALKBANK

Faiz Oranı % 40

Vade Sonu Tutar 1.347.178 TL

Net Kazanç 347.178 TL

ON PLUS

Faiz Oranı % 45,5

Vade Sonu Tutar 1.394.915 TL

Net Kazanç 394.915 TL

TEB

Faiz Oranı % 45,5

Vade Sonu Tutar 1.394.915 TL

Net Kazanç 394.915 TL

ZİRAAT BANKASI

Faiz Oranı % 34

Vade Sonu Tutar 1.295.101 TL

Net Kazanç 295.101 TL

YAPIKREDİ

Faiz Oranı % 31,5

Vade Sonu Tutar 1.273.403 TL

Net Kazanç 273.403 TL

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