Bankada Parası Olanlar Dikkat: Herkesin Hesabı Tehlikede! Hemen Şubeye Gidip Bunları Yapın

"ÇİFT AŞAMALI DOĞRULAMA YAPIN"

Özellikle sosyal mühendislik yöntemleriyle yapılan dolandırıcılıklar ile ilgili uyaran Bayram, "Dolandırıcılar, kullanıcıları hedef alarak güvenlik açıklarını kolayca suistimal edebiliyorlar. Sahte müşteri hizmetleri ya da resmi gibi görünen sahte siteler, kullanıcıların kişisel verilerini ele geçiriyor. Bu nedenle, bireylerin dikkatli olmaları ve özellikle bankacılık işlemlerinde çift aşamalı doğrulama gibi güvenlik önlemlerini mutlaka kullanmaları gerekiyor” dedi.