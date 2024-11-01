Bankada Parası Olanlar Dikkat: Herkesin Hesabı Tehlikede! Hemen Şubeye Gidip Bunları Yapın
Bilgi Teknolojileri A.Ş. CTO'su Barış Bayram, bankada hesabı olan herkesi 'Paranız tehlikede' diyerek uyardı. Bayram, bireylerin ve kurumların dijital güvenlik önlemlerini artırmaları konusunda dikkat etmeleri gereken ayrıntıları açıkladı.
Kaynak: İHA
Son dönemde artan siber saldırılar, bireylerin ve kurumların dijital güvenliğini tehdit ediyor. Özellikle son günlerde sosyal medyada gündem olan bir dizi siber güvenlik vakasında, özel bir bankanın müşterileri, hesaplarının ele geçirildiğini, izinsiz kredi çekildiğini ve büyük miktarlarda para transferi yapıldığı iddia edilmişti.
KİMLİK AVI SALDIRILARI DÜZENLENİYOR
Bilgi Teknolojileri A.Ş. CTO'su Barış Bayram, bireylerin ve kurumların dijital güvenlik önlemlerini artırmaları konusunda dikkat etmeleri gereken detayları açıkladı.
Kullanıcıların hesaplarının ele geçirilerek izinsiz işlemler yapıldığını ve bu durumun giderek yaygınlaştığını belirten Bayram, "Dolandırıcılar, sahte web siteleri ve mesajlarla kullanıcıları kandırarak kişisel bilgilerini çalıyorlar. Bu bilgilerle daha sonra kimlik avı saldırıları düzenleyerek kullanıcıları maddi zarara uğratabiliyorlar" dedi.
"ÇİFT AŞAMALI DOĞRULAMA YAPIN"
Özellikle sosyal mühendislik yöntemleriyle yapılan dolandırıcılıklar ile ilgili uyaran Bayram, "Dolandırıcılar, kullanıcıları hedef alarak güvenlik açıklarını kolayca suistimal edebiliyorlar. Sahte müşteri hizmetleri ya da resmi gibi görünen sahte siteler, kullanıcıların kişisel verilerini ele geçiriyor. Bu nedenle, bireylerin dikkatli olmaları ve özellikle bankacılık işlemlerinde çift aşamalı doğrulama gibi güvenlik önlemlerini mutlaka kullanmaları gerekiyor” dedi.
"GÜÇLÜ ŞİFRELER KOYUN"
Güçlü ve benzersiz şifreler oluşturmanın, çift faktörlü doğrulamayı aktifleştirmenin ve resmi web sitelerini kullanmanın önemini vurgulayan Bayram, "Sosyal medya gibi platformlarda aşırı kişisel bilgi paylaşmaktan kaçınmak da dolandırıcıların işini zorlaştıracaktır" dedi.
Bayram, sadece bireylerin değil, kurumların da siber güvenlik konusunda daha duyarlı olması gerektiğini belirterek, "Kurumlar, çalışanlarını siber tehditler konusunda eğitmeli ve güvenlik yazılımlarına yatırım yapmalıdır. Ayrıca, müşteri bilgilerini korumak için gerekli tüm önlemleri almalıdır" dedi.