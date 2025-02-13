Bankada Hesabı Olanlar Dikkat: Büyük Kredi Tuzağına Mahkemeden Flaş Karar

MAHKEME BANKAYI SORUMLU TUTTU

Kendi adına çekilmiş bir kredi nedeniyle bankanın tahsilat talebiyle karşılaşan bir vatandaş, Ankara Tüketici Mahkemesi'ne başvurdu. Adına 100 bin lira kredi çekildiğini ek hesabından 49 bin 437 lira kullanıldığını iddia etti.

Mahkeme, vatandaşın borçlu olmadığı kararına vardı. Mahkeme, yapılan incelemelerin ardından vatandaşın iddiasını haklı buldu ve bankanın bu durumdan sorumlu olduğunu belirledi. Mahkeme, bankanın yeterli güvenlik önlemi almadığına karar vererek, vatandaşın borcu ödemek zorunda olmadığına hükmetti.