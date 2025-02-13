Bankada Hesabı Olanlar Dikkat: Büyük Kredi Tuzağına Mahkemeden Flaş Karar
Dolandırıcıların sık sık uyguladığı kredi tuzağı ile ilgili mahkemeden flaş karar! Dolandırıcıların, vatandaşın haberi olmadan telefonlarındaki uygulamalar üzerinden kredi çekmesiyle ilgili davada mahkeme, mağduru haklı buldu.
Kaynak: NTV
Dolandırıcılar, çeşitli yöntemlerle kişilerin kimlik bilgilerini ele geçirerek bankacılık uygulamalarına erişim sağlıyor. Bu sayede, mağdurların bilgisi dışında kredi çekiliyor ve hesaplarından para çekiliyor. Son dönemde artan kredi dolandırıcılığı vakalarında önemli bir gelişme yaşandı. Dolandırıcıların, vatandaşların haberi olmadan telefonlarındaki uygulamalar üzerinden kredi çekmesiyle ilgili bir davada mahkeme, mağdur olan vatandaşı haklı buldu.
MAHKEME BANKAYI SORUMLU TUTTU
Kendi adına çekilmiş bir kredi nedeniyle bankanın tahsilat talebiyle karşılaşan bir vatandaş, Ankara Tüketici Mahkemesi'ne başvurdu. Adına 100 bin lira kredi çekildiğini ek hesabından 49 bin 437 lira kullanıldığını iddia etti.
Mahkeme, vatandaşın borçlu olmadığı kararına vardı. Mahkeme, yapılan incelemelerin ardından vatandaşın iddiasını haklı buldu ve bankanın bu durumdan sorumlu olduğunu belirledi. Mahkeme, bankanın yeterli güvenlik önlemi almadığına karar vererek, vatandaşın borcu ödemek zorunda olmadığına hükmetti.
MAHKEMENİN KARARI EMSAL TEŞKİL ETMEZ
NTV'ye mahkemenin verdiği karar ile ilgili konuşan Avukat Umut Metin, bu kararın tüm davalar için emsal teşkil etmeyeceğini vurguladı. Metin, "Bankanın güvenlik örneği almadığı sonucuna erişiliyorsa, bankanın müşterinin zararını karşılaması gerekecektir. Bu olağan, beklenen bir durumdur. Bağlayıcı bir kararın olabilmesi için bunun Yargıtay iştihadini birleştrime şeklinde tezahür etmesi gerek. Bir yerel karar sadece o dosyanın tarafları için geçerlidir." açıklamasında bulundu.