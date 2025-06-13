Bankada En Çok Parası Olan Şehirler Belli Oldu: O İl Kirli Çıkı Çıktı
BDDK verilerine göre bankalarda en çok parası bulunan 10 şehir belli oldu Enflasyon karşısında birikimlerini korumak isteyen vatandaşların tercihleri değişirken, en fazla mevduata sahip iller sıralandı. Listenin zirvesine bakın hangi il yerleşti.
Kaynak: Haber Merkezi
Yüksek enflasyon ortamında vatandaşlar birikimlerini koruma yolları ararken, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) bankalardaki mevduatlara ilişkin güncel verileri paylaştı. Açıklanan 2024 verilerine göre, bankalarda en çok parası bulunan 10 şehir belli oldu.
YATIRIM TERCİHLERİ DEĞİŞTİ
Ekonomik belirsizlikler ve enflasyon baskısıyla birlikte yatırım alışkanlıklarında da ciddi değişimler yaşanıyor. Birikim sahiplerinin bir kısmı borsa, döviz, altın, kripto para ya da gayrimenkule yönelirken, daha temkinli davranan birçok vatandaş ise parasını vadeli mevduat hesaplarında değerlendirmeyi sürdürüyor.
BDDK verilerine göre, bankalarda en çok parası olan 10 il şu şekilde:
1 - İSTANBUL
6 trilyon 837 milyar 457 milyon 854 bin TL
2 - ANKARA
2 trilyon 60 milyar 520 milyon 141 bin TL
3 - İZMİR
848 milyar 34 milyon 420 bin TL
4 - ANTALYA
513 milyar 842 milyon 573 bin TL
5 - BURSA
442 milyar 526 milyon 694 bin TL
6 - KOCAELİ
319 milyar 80 milyon 233 bin TL
7 - ADANA
236 milyar 144 milyon 441 bin TL
8 - MUĞLA
211 milyar 376 milyon 926 bin TL
9 - KONYA
210 milyar 878 milyon 525 bin TL
10 - MERSİN
209 milyar 333 milyon 536 bin TL