Bankada En Çok Parası Olan Şehirler Belli Oldu: O İl Kirli Çıkı Çıktı

BDDK verilerine göre, bankalarda en çok parası olan 10 il şu şekilde:

1 - İSTANBUL

6 trilyon 837 milyar 457 milyon 854 bin TL

2 - ANKARA

2 trilyon 60 milyar 520 milyon 141 bin TL

3 - İZMİR

848 milyar 34 milyon 420 bin TL

4 - ANTALYA

513 milyar 842 milyon 573 bin TL

5 - BURSA

442 milyar 526 milyon 694 bin TL

6 - KOCAELİ

319 milyar 80 milyon 233 bin TL



