Banka promosyonu yarışı yeniden hız kazandı: Emekli maaşını taşıyanlar ve EYT'liler yararlanacak!

Emekli maaşını taşıyanlar ve Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesinden emekli olan kişiler ING Türkiye'nin nakit banka promosyon avantajlarından yararlanabilecek.

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Banka promosyonu yarışı yeniden hız kazandı: Emekli maaşını taşıyanlar ve EYT'liler yararlanacak! - Resim: 1

ING Türkiye, maaşını taşıyan emeklilere, yeni emekliler ve EYT ile emekli olanların emekli maaş promosyonundan faydalanabileceğini duyurdu.

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Banka promosyonu yarışı yeniden hız kazandı: Emekli maaşını taşıyanlar ve EYT'liler yararlanacak! - Resim: 2

Bankadan yapılan açıklamaya göre, emekli maaşını ING Türkiye'ye taşıyan emekliler, maaş tutarına göre ek koşulsuz 8 bin 500 TL'ye varan nakit promosyon kazanabiliyor.

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Banka promosyonu yarışı yeniden hız kazandı: Emekli maaşını taşıyanlar ve EYT'liler yararlanacak! - Resim: 3

Ayrıca emekli maaşını ilk defa ING'ye taşıyanlar, vadesiz hesaplarına bağlı verecekleri otomatik fatura talimatlarına 1500 TL'ye varan ek nakit promosyon kazanarak toplamda 10 bin TL'ye varan nakit promosyon fırsatından yararlanabiliyor.

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Banka promosyonu yarışı yeniden hız kazandı: Emekli maaşını taşıyanlar ve EYT'liler yararlanacak! - Resim: 4

YENİ EMEKLİLER VE EYT'LİLER DE YARARLANIYOR

Yeni emekliler ve EYT ile emekli olanlar da promosyondan faydalanabiliyor. 8 bin 500 TL'ye varan ek koşulsuz nakit promosyonundan 13 Mart-31 Ağustos tarihleri arasında emekli maaşını 3 yıl boyunca ING'den alma taahhüdü veren, mevcut ve yeni müşteriler yararlanabiliyor.

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