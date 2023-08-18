Banka promosyonu yarışı yeniden hız kazandı: Emekli maaşını taşıyanlar ve EYT'liler yararlanacak!
Emekli maaşını taşıyanlar ve Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesinden emekli olan kişiler ING Türkiye'nin nakit banka promosyon avantajlarından yararlanabilecek.
ING Türkiye, maaşını taşıyan emeklilere, yeni emekliler ve EYT ile emekli olanların emekli maaş promosyonundan faydalanabileceğini duyurdu.
Bankadan yapılan açıklamaya göre, emekli maaşını ING Türkiye'ye taşıyan emekliler, maaş tutarına göre ek koşulsuz 8 bin 500 TL'ye varan nakit promosyon kazanabiliyor.
Ayrıca emekli maaşını ilk defa ING'ye taşıyanlar, vadesiz hesaplarına bağlı verecekleri otomatik fatura talimatlarına 1500 TL'ye varan ek nakit promosyon kazanarak toplamda 10 bin TL'ye varan nakit promosyon fırsatından yararlanabiliyor.
YENİ EMEKLİLER VE EYT'LİLER DE YARARLANIYOR
Yeni emekliler ve EYT ile emekli olanlar da promosyondan faydalanabiliyor. 8 bin 500 TL'ye varan ek koşulsuz nakit promosyonundan 13 Mart-31 Ağustos tarihleri arasında emekli maaşını 3 yıl boyunca ING'den alma taahhüdü veren, mevcut ve yeni müşteriler yararlanabiliyor.