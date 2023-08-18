Banka promosyonu yarışı yeniden hız kazandı: Emekli maaşını taşıyanlar ve EYT'liler yararlanacak!

YENİ EMEKLİLER VE EYT'LİLER DE YARARLANIYOR

Yeni emekliler ve EYT ile emekli olanlar da promosyondan faydalanabiliyor. 8 bin 500 TL'ye varan ek koşulsuz nakit promosyonundan 13 Mart-31 Ağustos tarihleri arasında emekli maaşını 3 yıl boyunca ING'den alma taahhüdü veren, mevcut ve yeni müşteriler yararlanabiliyor.