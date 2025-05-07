Banka hesaplarınızı kontrol edin! Bakan Göktaş açıkladı: Aylıklar hesaplara yatırılıyor!

DESTEK ÖDEMELERİ ZAMLANDI

2025 yılında zamlanan destek ödemeleri hesaplara yatırılmaya başlandı. Yaşlı aylığı 4 bin 664 TL, yüzde 70 ve üzeri engelli raporu olan vatandaşlar için aylık 5 bin 584 TL, evde bakım yardımı kapsamında 10 bin 125 TL ve Sosyal Ekonomik Destek (SED) ödemeleri ise 7 bin 94 TL'ye yükseltildi.