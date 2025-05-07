Banka hesaplarınızı kontrol edin! Bakan Göktaş açıkladı: Aylıklar hesaplara yatırılıyor!
Milyonları ilgilendiren ödemeler hesaplara geçmeye başladı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, yeni rakamları duyurarak ödeme detaylarını paylaştı. İşte tüm gelişmeler...
Kaynak: AA
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, destek ödemelerinin hesaplara yatırılmaya başlandığını duyurdu. Yaşlı ve engelli aylıklarının ödenme sürecinde toplamda 6,2 milyar liralık destek bütçesi ayrıldığını açıkladı.
DESTEK ÖDEMELERİ ZAMLANDI
2025 yılında zamlanan destek ödemeleri hesaplara yatırılmaya başlandı. Yaşlı aylığı 4 bin 664 TL, yüzde 70 ve üzeri engelli raporu olan vatandaşlar için aylık 5 bin 584 TL, evde bakım yardımı kapsamında 10 bin 125 TL ve Sosyal Ekonomik Destek (SED) ödemeleri ise 7 bin 94 TL'ye yükseltildi.
SOSYAL YARDIM ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR
Bakan Göktaş, bu ödemelerin vatandaşların yaşam kalitesine katkı sağlamasını temenni ederek yaptığı açıklamada, sosyal yardımların güçlenmeye devam edeceğini de belirtti. Çalışmaların sürdüğünü açıklayan bakan, sosyal yardım programlarının insan odaklı ve bütüncül anlayışla yürütüldüğünü söyledi. Engelli ve yaşlı bireylerin toplumsal yaşamda daha aktif yer alabilmesi adına çalışmaların hızla sürdüğünü söyleyerek, "Ödemelerin tüm vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum." sözlerini kullandı.