Banka Hesabında Parası Olan Herkese Zorunlu Oldu! 10 Gün Süre Verildi: 81 İlde Aynı Anda Başladı
Sermaye Piyasası Kurulu, kripto varlık platformları için rezerv denetim süreçlerinde yeni kurallar getirdi. Yeni düzenleme kapsamında artık kripto piyasasında her şey kayıt altında olacak. Denetim raporları, denetim döneminin bitimini takip eden 10 iş günü içinde platformun yönetim kuruluna teslim edilecek.
Kaynak: AA
Kripto varlık piyasasında denetim mekanizmaları güçleniyor. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), kripto varlık hizmet sağlayıcıları için rezerv kanıtı denetimlerinde uygulanacak yeni kuralları açıkladı. Yeni düzenlemelerle birlikte, bu alandaki şeffaflık ve güvenilirlik seviyesinin artırılması hedefleniyor. Yeni düzenleme kapsamında artık kripto piyasasında her şey kayıt altında olacak. Denetim raporları, denetim döneminin bitimini takip eden 10 iş günü içinde platformun yönetim kuruluna teslim edilecek.
DENETİM SÜRECİNE SÖZLEŞME ZORUNLUĞU GELDİ
SPK’nın haftalık bülteninde yer alan bilgilere göre, kripto varlık hizmet sağlayıcılarının bilgi sistemleri denetçileriyle 3'er aylık periyotlar halinde sözleşme imzalaması artık zorunlu olacak. Söz konusu sözleşmelerin, denetimin yapılacağı dönemin ilk ayı tamamlanmadan önce devreye alınması gerekiyor. Dileyen platformlar, yıllık bazda da toplu sözleşme yapabilecek.
ÇALIŞMA SÜRESİ SINIRLANDIRILDI
Yeni düzenleme, denetim süreçlerinde sürekli aynı kişi ve kuruluşlarla çalışma riskini azaltmayı hedefliyor. Buna göre, bir denetim firması aynı platformla en fazla 12 dönem çalışabilecek. Başdenetçiler ise en fazla 4 dönem üst üste aynı platformda görev yapabilecek.
DENETİMLERDE SUNULACAK VERİLER BELLİ OLDU
Rezerv denetimi kapsamında, platformların bilgi sistemleri denetçilerine sunması gereken veriler belli oldu. Bu veriler arasında:
Platformda listelenen kripto varlıklar,
Müşteri varlıklarının güncel piyasa değerleri,
Kripto varlıkların bulunduğu blok zincir ağları,
Saklama yöntemleri ve erişim kontrol sistemleri,
Kripto varlıkların tutulduğu cüzdan adresleri yer alacak.
81 İLDE SÜRPRİZ DENETİM VE DOĞRULAMA ZORUNLULUĞU UYGULANACAK
Denetimin güvenilirliğini sağlamak için SPK, bilgi sistemleri denetçilerine 2 rastgele tarih seçme yetkisi tanıdı. Bu tarihler platformlara önceden bildirilmeyecek. Böylece denetimin "sürpriz" niteliği korunacak. Denetçi ayrıca platformun sunduğu cüzdan adreslerinin gerçekten platforma ait olup olmadığını da doğrulamak zorunda olacak.
10 GÜN SÜRE VERİLDİ! O BELGELERİN TESLİM EDİLMESİ GEREKİYOR
Denetim raporları, denetim döneminin bitimini takip eden 10 iş günü içinde platformun yönetim kuruluna teslim edilecek. Yönetim kurulu ise 15 iş günü içinde bu raporu SPK’ya iletecek. Raporlar yalnızca platform yöneticileri ve SPK ile paylaşılacak ve üçüncü şahıslara açık olmayacak.
DENETİM KAPSAMI GENİŞLEDİ
SPK, platformların yalnızca müşteri varlıklarını değil, kendi likit rezervlerini de denetim kapsamına aldı. Her platform, müşterilere ait tüm varlıkların blok zincir üzerindeki karşılıklarını yüzde 100 oranında kanıtlamakla yükümlü olacak.