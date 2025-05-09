Banka Hesabında Parası Olan Herkese Zorunlu Oldu! 10 Gün Süre Verildi: 81 İlde Aynı Anda Başladı

10 GÜN SÜRE VERİLDİ! O BELGELERİN TESLİM EDİLMESİ GEREKİYOR

Denetim raporları, denetim döneminin bitimini takip eden 10 iş günü içinde platformun yönetim kuruluna teslim edilecek. Yönetim kurulu ise 15 iş günü içinde bu raporu SPK’ya iletecek. Raporlar yalnızca platform yöneticileri ve SPK ile paylaşılacak ve üçüncü şahıslara açık olmayacak.

DENETİM KAPSAMI GENİŞLEDİ

SPK, platformların yalnızca müşteri varlıklarını değil, kendi likit rezervlerini de denetim kapsamına aldı. Her platform, müşterilere ait tüm varlıkların blok zincir üzerindeki karşılıklarını yüzde 100 oranında kanıtlamakla yükümlü olacak.