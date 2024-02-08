Banka hesabı olan herkesi ilgilendiriyor: 31 Mayıs son gün, paranız buhar olabilir!

Kimi kaç hesabı olduğunu, kimi de eski hesaplarından ne kadar parası olduğunu bilmiyor. Oysa Kullanmadığımız hareketsiz hesaplardaki paralar her an buhar olabilir. Bankalar tüm müşterilerini gazetelere verdikleri ilanlarla uyarıyor, hareketsiz hesaplardaki paralar 31 Mayıs'a kadar alınmazsa TMSF’ye kalıyor.