Banka Çalışanları Artık Herkese Bu Soruyu Soracak: O Belgeyi Hazırlayın

O BELGELER HAZIR OLSUN

Bundan sonra bankaya yüklü nakit götüreceğiniz zaman belgeleriniz hazır olsun diyen Memiş, "İzah edenler de sorun yok. İzaha edemeyenleri de izaha davet ederler. Bundan sonra kimse kaynağı belli olmayan ya da izah edilemeyen çuval dolusu paralarla dolaşamayacak" dedi.