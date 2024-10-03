Banka Çalışanları Artık Herkese Bu Soruyu Soracak: O Belgeyi Hazırlayın
Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, bankalara giden yeni talimatı açıkladı. Banka çalışanları artık herkesse bu soruyu soracak diyen Memiş, o belgeyi mutlaka hazır edin diyerek uyardı.
Kaynak: Haber Merkezi
Bankalarda yeni dönem için düğmeye basıldı. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, bankalara giden talimatları tek tek açıkladı. Yeni sistemin normalleşmesi, bankaların yeni uygulamalarına neden olduğunu söyleyen Memiş, bankada para çekme ve yatırma işlemlerinde artık o belgelerin zorunlu olacağını açıkladı. Eski sistemin yeniden uygulanacağını söyleyen Memiş, artık banka çalışanlarının herkese tek tek soracağı soruyu da anlattı.
BANKALARDA YENİ DÖNEM BAŞLADI
Memiş, artık bankaların nakit para getiren müşterilerine "Paranın kaynağını" sorduğunu söyleyerek milyonları uyardı. Resmi belge ile bankaya götürdüğünüz nakitin kaynağını ispatlamak zorunlu olacak diyen Memiş, "Döviz bozdurdunuz "Döviz fişi", altın bozdurduğunuz "Faturası", ev ya da araba sattınız "Satış belgesi", mal veya ürün sattınız "Belgesi"ni almak zorundasınız" diye konuştu.
BANKA ÇALIŞANLARI BU SORULARI SORACAK
Bu sistemin önceden de olduğunu ancak yeni uygulanmaya başladığını açıklayan Memiş, banka çalışanının yapacağınız işlemlerin nedenini, paranın nereden geldiğini ve niçin kullanılacağı sorularını tek tek soracağını açıkladı.
O BELGELER HAZIR OLSUN
Bundan sonra bankaya yüklü nakit götüreceğiniz zaman belgeleriniz hazır olsun diyen Memiş, "İzah edenler de sorun yok. İzaha edemeyenleri de izaha davet ederler. Bundan sonra kimse kaynağı belli olmayan ya da izah edilemeyen çuval dolusu paralarla dolaşamayacak" dedi.