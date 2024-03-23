Banka banka hesaplandı: 1 milyon TL'nin faiz getirisi ne kadar oldu?

Merkez Bankası'nın faiz kararı sonrası en çok merak edilen konulardan biri mevduat faizler oldu. 1 milyon liranın 32 günlük getirisi ne kadar oldu?

Faiz
Banka banka hesaplandı: 1 milyon TL'nin faiz getirisi ne kadar oldu? - Resim: 1

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) dün faiz kararını açıkladı. Politika faizi, 500 baz puan artışla yüzde 45'ten yüzde 50'ye yükseltildi. Karar sonrası bankalar da mevduat faizlerinde güncellemeye gitti. Güncellemeyle 1 milyon liralık örnek tutar üzerinden faiz getirisi banka banka hesaplandı.

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Banka banka hesaplandı: 1 milyon TL'nin faiz getirisi ne kadar oldu? - Resim: 2

Duvar'da yer alan habere göre, bankalara yatırılacak 1 milyon liranın 32 günlük getirisi şöyle:

ALTERNATİF BANK

Faiz Oranı: %52

Net Kazanç: 43.191,26 TL

Vade Sonu Tutar: 1.043.191,26 TL

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Banka banka hesaplandı: 1 milyon TL'nin faiz getirisi ne kadar oldu? - Resim: 3

TEB

Faiz Oranı: %55

Net Kazanç: 45.683,06 TL

Vade Sonu Tutar: 1.045.683,06 TL

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Banka banka hesaplandı: 1 milyon TL'nin faiz getirisi ne kadar oldu? - Resim: 4

ODEA

Faiz Oranı: %53

Net Kazanç: 44.021,86 TL

Vade Sonu Tutar: 1.044.021,86 TL

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Banka banka hesaplandı: 1 milyon TL'nin faiz getirisi ne kadar oldu? - Resim: 5

DENİZ BANK

Faiz Oranı: %52

Net Kazanç: 43.191,26 TL

Vade Sonu Tutar: 1.043.191,26 TL

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Banka banka hesaplandı: 1 milyon TL'nin faiz getirisi ne kadar oldu? - Resim: 6

FİBABANK

Faiz Oranı: %50

Net Kazanç: 41.530,05 TL

Vade Sonu Tutar: 1.041.530,05 TL

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Banka banka hesaplandı: 1 milyon TL'nin faiz getirisi ne kadar oldu? - Resim: 7

ANADOLU BANK

Faiz Oranı: %50

Net Kazanç: 41.530,05 TL

Vade Sonu Tutar: 1.041.530,05 TL

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Banka banka hesaplandı: 1 milyon TL'nin faiz getirisi ne kadar oldu? - Resim: 8

N KOLAY

Faiz Oranı: %48

Net Kazanç: 39.868,85 TL

Vade Sonu Tutar: 1.039.868,85 TL

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Banka banka hesaplandı: 1 milyon TL'nin faiz getirisi ne kadar oldu? - Resim: 9

ENPARA

Faiz Oranı: %46,5

Net Kazanç: 38.622,95 TL

Vade Sonu Tutar: 1.038.622,95 TL

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Banka banka hesaplandı: 1 milyon TL'nin faiz getirisi ne kadar oldu? - Resim: 10

YAPIKREDİ

Faiz Oranı: %45

Net Kazanç: 37.377,05 TL

Vade Sonu Tutar: 1.037.377,05 TL

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Banka banka hesaplandı: 1 milyon TL'nin faiz getirisi ne kadar oldu? - Resim: 11

GARANTİ

Faiz Oranı: %44

Net Kazanç: 36.546,45 TL

Vade Sonu Tutar: 1.036.546,45 TL

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Banka banka hesaplandı: 1 milyon TL'nin faiz getirisi ne kadar oldu? - Resim: 12

HAYAT FİNANS

Kâr Payı Oranı: %42,56

Net Kazanç: 35.350,38 TL

Vade Sonu Tutar: 1.035.350,38 TL

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Banka banka hesaplandı: 1 milyon TL'nin faiz getirisi ne kadar oldu? - Resim: 13

TÜRKİYE FİNANS

Kâr Payı Oranı: %45

Net Kazanç: 37.377,05 TL

Vade Sonu Tutar: 1.037.377,05 TL

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Banka banka hesaplandı: 1 milyon TL'nin faiz getirisi ne kadar oldu? - Resim: 14

AKBANK

Faiz Oranı: %54

Net Kazanç: 44.852,46 TL

Vade Sonu Tutar: 1.044.852,46 TL

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Banka banka hesaplandı: 1 milyon TL'nin faiz getirisi ne kadar oldu? - Resim: 15

VAKIFBANK

Faiz Oranı: %46

Net Kazanç: 38.207,65 TL

Vade Sonu Tutar: 1.038.207,65 TL

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Banka banka hesaplandı: 1 milyon TL'nin faiz getirisi ne kadar oldu? - Resim: 16

QNB FİNANS

Faiz Oranı: %39,75

Net Kazanç: 33.016,39 TL

Vade Sonu Tutar: 1.033.016,39 TL

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Banka banka hesaplandı: 1 milyon TL'nin faiz getirisi ne kadar oldu? - Resim: 17

HALKBANK

Faiz Oranı: %35

Net Kazanç: 29.071,04 TL

Vade Sonu Tutar: 1.029.071,04 TL.

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