Banka banka hesaplandı: 1 milyon TL'nin faiz getirisi ne kadar oldu?
Merkez Bankası'nın faiz kararı sonrası en çok merak edilen konulardan biri mevduat faizler oldu. 1 milyon liranın 32 günlük getirisi ne kadar oldu?
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) dün faiz kararını açıkladı. Politika faizi, 500 baz puan artışla yüzde 45'ten yüzde 50'ye yükseltildi. Karar sonrası bankalar da mevduat faizlerinde güncellemeye gitti. Güncellemeyle 1 milyon liralık örnek tutar üzerinden faiz getirisi banka banka hesaplandı.
Duvar'da yer alan habere göre, bankalara yatırılacak 1 milyon liranın 32 günlük getirisi şöyle:
ALTERNATİF BANK
Faiz Oranı: %52
Net Kazanç: 43.191,26 TL
Vade Sonu Tutar: 1.043.191,26 TL
TEB
Faiz Oranı: %55
Net Kazanç: 45.683,06 TL
Vade Sonu Tutar: 1.045.683,06 TL
ODEA
Faiz Oranı: %53
Net Kazanç: 44.021,86 TL
Vade Sonu Tutar: 1.044.021,86 TL
DENİZ BANK
Faiz Oranı: %52
Net Kazanç: 43.191,26 TL
Vade Sonu Tutar: 1.043.191,26 TL
FİBABANK
Faiz Oranı: %50
Net Kazanç: 41.530,05 TL
Vade Sonu Tutar: 1.041.530,05 TL
ANADOLU BANK
Faiz Oranı: %50
Net Kazanç: 41.530,05 TL
Vade Sonu Tutar: 1.041.530,05 TL
N KOLAY
Faiz Oranı: %48
Net Kazanç: 39.868,85 TL
Vade Sonu Tutar: 1.039.868,85 TL
ENPARA
Faiz Oranı: %46,5
Net Kazanç: 38.622,95 TL
Vade Sonu Tutar: 1.038.622,95 TL
YAPIKREDİ
Faiz Oranı: %45
Net Kazanç: 37.377,05 TL
Vade Sonu Tutar: 1.037.377,05 TL
GARANTİ
Faiz Oranı: %44
Net Kazanç: 36.546,45 TL
Vade Sonu Tutar: 1.036.546,45 TL
HAYAT FİNANS
Kâr Payı Oranı: %42,56
Net Kazanç: 35.350,38 TL
Vade Sonu Tutar: 1.035.350,38 TL
TÜRKİYE FİNANS
Kâr Payı Oranı: %45
Net Kazanç: 37.377,05 TL
Vade Sonu Tutar: 1.037.377,05 TL
AKBANK
Faiz Oranı: %54
Net Kazanç: 44.852,46 TL
Vade Sonu Tutar: 1.044.852,46 TL
VAKIFBANK
Faiz Oranı: %46
Net Kazanç: 38.207,65 TL
Vade Sonu Tutar: 1.038.207,65 TL
QNB FİNANS
Faiz Oranı: %39,75
Net Kazanç: 33.016,39 TL
Vade Sonu Tutar: 1.033.016,39 TL
HALKBANK
Faiz Oranı: %35
Net Kazanç: 29.071,04 TL
Vade Sonu Tutar: 1.029.071,04 TL.