Balık yemek artık hayal: Lüfer 850, levrek 350, hamsi 150 lira!

Kar yağdı zaman hamsinin yağını bıraktığı döneme giriyoruz. Ancak şu an küresel ısınmadan dolayı hamsiler yağlı. 40 sene evvel Karadenizliler 15 Ocak'ı geçtiği zaman hamsiyi ağzına koymazdı çünkü sakallanır ve acırdı. Ancak şimdi küresel ısınmadan dolayı farklı olaylar oluyor. Bu mevsimde yağlı hamsinin çıkması sürpriz çünkü şu an buzhane balıkları piyasaya çıkması lazım. Hamsinin biraz fiyatı yüksek ama taze ve günlük" diye konuştu.