Bakanlıktan TÜVTÜRK'e Flaş Talimat: Araç Muayenesinde Artık O Para Ödenmeyecek
Milyonlarca araç sahibini sevindirecek karar ortaya çıktı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan TÜVTÜRK'e flaş talimat gitti. Artık sürücüler araç muayenesinde o parayı ödemeyecek.
Kaynak: Haber Merkezi
81 ildeki araç sahiplerini yakından ilgilendiren önemli bir gelişme yaşandı. Araç muayenesine gidecek sürücüler için, muayene istasyonlarında kredi veya banka kartıyla ödeme yapanlardan alınan komisyon ücretleri gündemde. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, bu komisyon maliyetlerinin sürücülere yansıtılmaması için yeni bir çalışma yürüttüğünü açıkladı.
YENİ DÜZENLEMENİN DETAYLARI
Tüketici Hakem Heyeti, bir vatandaşın şikayeti üzerine 1.130 liralık muayene ücretine ek olarak alınan 128 liralık komisyonun 'ayıplı hizmet' olarak değerlendirildiğine karar verdi ve komisyonun iadesine hükmetti. Bu durum, araç muayenelerinde alınan ek ücretlerin kamuoyunda tekrar tartışılmasına neden oldu.
KOMİSYON ÜCRETLERİ TBMM'DE GÜNDEMDE
Komisyon ücretleri, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) de gündeme geldi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, milletvekillerinin konuya ilişkin sorularına verdiği yanıtta, kredi kartıyla ödeme taleplerinin artması üzerine, ilgili kurumlarla yapılan görüşmeler sonucunda, bu komisyonların hizmetten yararlananlara yansıtılmasının uygun olduğu yönünde bir görüş birliğine varıldığını belirtti.
BAKANLIK'TAN AÇIKLAMA GELDİ
Bakanlık, yeni düzenlemelerle birlikte komisyon ücretlerinin vatandaşlara yük olmaması için çalışmaların devam ettiğini de vurguladı. Açıklamada, “Araç muayenelerinde banka kartı veya kredi kartı kullanımı araç sahiplerinin tercihine bırakılmaktadır. Yeni ihale döneminde araç muayene ücreti komisyon maliyetinin hizmetten yararlanana yansıtılmadan kredi kartı ile tahsil edilmesine ilişkin çalışmalar sürmektedir” ifadeleri kullanıldı.