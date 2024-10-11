Bakanlıktan TÜVTÜRK'e Flaş Talimat: Araç Muayenesinde Artık O Para Ödenmeyecek

81 ildeki araç sahiplerini yakından ilgilendiren önemli bir gelişme yaşandı. Araç muayenesine gidecek sürücüler için, muayene istasyonlarında kredi veya banka kartıyla ödeme yapanlardan alınan komisyon ücretleri gündemde. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, bu komisyon maliyetlerinin sürücülere yansıtılmaması için yeni bir çalışma yürüttüğünü açıkladı.