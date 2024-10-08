Bakanlıktan Emeklilere Sıkı Denetim: 5 Yıllık Banka Hesapları Tek Tek İncelenecek!
Maliye Bakanlığı'nın bazı vergi mükelleflerine yönelik yaptığı incelemeler emeklilere kadar uzandı. Emeklilerin hesaplarındaki ödeme hareketleri 5 yıl geriye dönük şekilde tek tek incelenecek. İşte detaylar...
Kaynak: Haber Merkezi
Maliye Bakanlığı, emeklilerin banka hesaplarını 5 yıl geriye dönük olarak inceleme kararı aldı. Bu denetimlerle, emekli vatandaşların hesaplarını başkalarına IBAN ödemeleri için kullandırıp kullandırmadığı tespit edilecek. Bakanlık, bu kapsamda usulsüz para transferleri olup olmadığını araştıracak.
IBAN ÜZERİNDEN PARA TRANSFERLERİNE SIKI DENETİM
Maliye Bakanlığı, daha önce esnaf ve KOBİ’ler üzerinde başlattığı IBAN incelemelerini genişleterek, emeklileri de bu sürece dahil etti. Birçok şirketin, gelirlerini gizlemek amacıyla emekli yakınlarının hesaplarını kullandığının tespit edilmesi, bu denetimlerin kapsamını genişletti. Özellikle, IBAN üzerinden yapılan usulsüz para transferleri tespit edilirse, cezai işlemler uygulanabileceği vurgulandı.
Gelir İdaresi Başkanlığı, vergi kaçakçılığı ve kara para aklamaya karşı yürüttüğü denetimlerde, işletmelerin hesaplarına yapılan IBAN transferlerini incelemeye aldı. Şimdi ise emekli hesapları da bu incelemelere tabi tutulacak. Bu adım, kayıt dışı gelir akışını önlemeyi ve haksız kazanç elde edilmesini engellemeyi amaçlıyor.
EMEKLİ HESAPLARI YOLUYLA GELİR GİZLEME DURDURULACAK
Danıştay’ın verdiği kararla Maliye Bakanlığı, emeklilerin banka hesaplarını daha ayrıntılı inceleme yetkisi kazandı. Bu sayede, dar gelirli emeklilerin hesaplarını kullanarak gelirlerini gizlemeye çalışan şirketlerin önü kesilecek. Gelir İdaresi Başkanlığı, denetimlerde önceliği düşük emekli maaşı alan vatandaşların hesaplarına verecek.