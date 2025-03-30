Bakanlık Harekete Geçti, Yapmayan Yandı! 1,2 Milyon Lira Para Cezası Var

Ayrıca ikinci el taşıt ilanlarında da yetki doğrulama süreci başlatılmıştı. Ancak 7 Nisan'a kadar geçiş süreci tanınmıştı. Bu tarihten itibaren model yılı 2023 ve sonrası olan araçlar için yetki doğrulaması zorunlu olacak. 2 Haziran itibarıyla ise tüm ikinci el taşıt ilanları yetki doğrulama sistemine dahil edilecek.