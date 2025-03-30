Bakanlık Harekete Geçti, Yapmayan Yandı! 1,2 Milyon Lira Para Cezası Var
Ticaret Bakanlığı, Elektronik İlan Doğrulama Sistemi kapsamında yaptığı incelemelerde, kimlik doğrulaması yapılmadan ilan yayımlayan bir şirkete 1,2 milyon lira idari para cezası uyguladı. Cezanın, firmanın iki farklı platformda yayımladığı ilanlar nedeniyle verildiği bildirildi.
Kaynak: Haber Merkezi
Bakanlık, emlak ve otomotiv sektörlerinde adil ve rekabetçi bir piyasa ortamı oluşturmayı, kaliteli hizmet sunumunu sağlamayı ve tüketici mağduriyetlerini önlemeyi amaçlayan düzenlemeler kapsamında, ilan platformlarına kimlik ve yetki doğrulama yükümlülüğü getirmişti.
Bu çerçevede 1 Ocak'ta devreye alınan uygulamanın ilk aşamasında, kiralık taşınmaz ilanları için kimlik doğrulama zorunluluğu getirildi. Yeni sistemle kimlik bilgilerini doğrulamayan kişilerin emlak portallarında ilan yayımlaması engellendi.
Denetimlerde, belirlenen kurallara uymadığı tespit edilen bir şirketin iki farklı ilan platformundaki ilanları nedeniyle toplam 1 milyon 200 bin lira para cezasına çarptırıldığı açıklandı.
SATILIK İŞYERLERİNE YETKİ DOĞRULAMA ZORUNLULUĞU GELİYOR
Sistemin ikinci aşaması ise 7 Nisan itibarıyla yürürlüğe girecek. Bu tarihten itibaren satılık işyerleri için de yetki doğrulaması zorunlu hale getirilecek. Sonraki aşamalarda, diğer satılık taşınmaz ilanları da benzer kurallara tabi tutulacak.
Ayrıca ikinci el taşıt ilanlarında da yetki doğrulama süreci başlatılmıştı. Ancak 7 Nisan'a kadar geçiş süreci tanınmıştı. Bu tarihten itibaren model yılı 2023 ve sonrası olan araçlar için yetki doğrulaması zorunlu olacak. 2 Haziran itibarıyla ise tüm ikinci el taşıt ilanları yetki doğrulama sistemine dahil edilecek.
SAHTE İLANLAR VE SPEKÜLATİF ARTIŞLAR ENGELLENECEK
Yeni düzenlemelerle taşınmaz ve ikinci el taşıt sektörlerinde sahte ilanların ve ilan kirliliğinin önüne geçilmesi hedefleniyor. Ayrıca spekülatif fiyat artışlarının ve tüketici mağduriyetlerinin önlenmesi amaçlanıyor. Yetki belgesi bulunmayan işletmelerin ilan yayımlaması da yasaklanarak, kayıt dışı emlakçılık ve galericilik faaliyetlerinin önüne geçilecek.