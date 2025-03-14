Bakanlık Duyuru: Bütün Okullarda Yasaklandı! Artık Öğrencilerin Hepsinden Tek Tek Toplanacak

UYGULAMA 2026 YILINDA YÜRÜRLÜĞE GİRECEK

İsveç hükümeti, bu yeni yasağın 1 Temmuz 2026 itibarıyla yürürlüğe gireceğini açıkladı. Eğitim sisteminde köklü bir değişiklik olarak değerlendirilen bu kararın, öğrencilerin akademik başarılarını artırmada önemli bir rol oynaması bekleniyor. İsveç’in aldığı bu örnek karar, diğer ülkeler için de eğitimde dijital cihazların kullanımına dair yeni düzenlemelerin kapısını aralayabilir.