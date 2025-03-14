Bakanlık Duyuru: Bütün Okullarda Yasaklandı! Artık Öğrencilerin Hepsinden Tek Tek Toplanacak
İşveç Eğitim Bakanı Lotta Edholm, ilk ve orta dereceli bütün okullarda akıllı cep telefonu kullanımının yasaklandığını duyurdu. Yeni düzenlemeye göre, öğrencilerin hepsinden sınıfa girmeden tek tek telefonları toplanıp özel kasalarda saklanacak.
Kaynak: AA
İsveç hükümeti, öğrencilerin derslerine daha iyi odaklanmasını sağlamak amacıyla ilk ve orta dereceli okullarda akıllı cep telefonu kullanımını yasaklama kararı aldı. Eğitim Bakanı Lotta Edholm, bilimsel araştırmaların cep telefonlarının öğrencilerin dikkatini dağıttığını ve akademik başarıyı olumsuz etkilediğini gösterdiğini belirterek, bu kararın eğitim kalitesini artırmayı amaçladığını vurguladı.
TELEFONLAR ÖZEL KASALARDA SAKLANACAK
Yeni düzenlemeye göre, öğrenciler sınıfa girmeden önce telefonlarını teslim edecek ve özel kasalarda saklanacak. Öğretmenler de ders süresince telefonlarını belirlenen alanlara bırakacak ve kullanamayacak. Böylece sınıf ortamında tamamen odaklanmış bir eğitim süreci hedefleniyor.
UYGULAMA 2026 YILINDA YÜRÜRLÜĞE GİRECEK
İsveç hükümeti, bu yeni yasağın 1 Temmuz 2026 itibarıyla yürürlüğe gireceğini açıkladı. Eğitim sisteminde köklü bir değişiklik olarak değerlendirilen bu kararın, öğrencilerin akademik başarılarını artırmada önemli bir rol oynaması bekleniyor. İsveç’in aldığı bu örnek karar, diğer ülkeler için de eğitimde dijital cihazların kullanımına dair yeni düzenlemelerin kapısını aralayabilir.