Bakanlık Duyurdu: Ödemeler Hesaplara Geçti
Tarım ve Orman Bakanlığı, çiftçilere yönelik toplamda 406 milyon 577 bin liralık tarımsal destekleme ödemesini gerçekleştirdiğini duyurdu.
Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, bu ödemelerin çiftçilerin hesaplarına aktarıldığı belirtildi ve "Hayırlı ve bereketli olsun" ifadesine yer verildi.
Destekleme ödemesinin ayrıntıları da paylaşıldı. Buna göre, bireysel sulama sistemlerine yönelik 187 milyon 735 bin 315 lira, kırsal kalkınma yatırımlarına 117 milyon 717 bin 485 lira, ipek böceği yetiştiriciliğine 100 milyon 449 bin 600 lira, hayvan gen kaynakları projelerine ise 674 bin 600 lira destek sağlandı. Bu ödemelerle, tarımsal üretim ve kırsal kalkınmanın güçlendirilmesi hedefleniyor.
Bakan İbrahim Yumaklı alıntıladığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
Hayvancılık Yol Haritamızın önemli yapı taşlarından yeni destekleme modelimizde ilk destek ödemelerimizi yapmaya başladık. Bu kapsamdaki 100 milyon TL’den fazla ipekböceği desteğimiz bu haftaki destek ödemeleri arasında yer aldı.
Yeni destek modelinde bir önceki yıla göre ipek böceği yaş koza desteklemesine ayrılan bütçede % 237 artış sağladık.
2024 yılında 1254 yaş koza üreticisinin 461’i genç/kadın üretici olup, bu üreticilerimize ödenen destek tutarı toplam ödenen destek tutarının %54’ünü oluşturuyor. Yeni destek modelinde genç/kadın üreticilerimize %40 ilave ödeme tutarı da hesaplarına aktarıldı.
Hayvancılık yeni destek modelimizde diğer kalemlerdeki ödemelere de önümüzdeki dönemde devam edeceğiz. Çiftçilerimize, üreticilerimize hayırlı, bereketli olsun."