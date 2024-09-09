Bakanlık Duyurdu: Ödemeler Hesaplara Geçti

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, bu ödemelerin çiftçilerin hesaplarına aktarıldığı belirtildi ve "Hayırlı ve bereketli olsun" ifadesine yer verildi.

Destekleme ödemesinin ayrıntıları da paylaşıldı. Buna göre, bireysel sulama sistemlerine yönelik 187 milyon 735 bin 315 lira, kırsal kalkınma yatırımlarına 117 milyon 717 bin 485 lira, ipek böceği yetiştiriciliğine 100 milyon 449 bin 600 lira, hayvan gen kaynakları projelerine ise 674 bin 600 lira destek sağlandı. Bu ödemelerle, tarımsal üretim ve kırsal kalkınmanın güçlendirilmesi hedefleniyor.