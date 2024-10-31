Bakanlık Duyurdu! Ücreti 50 Bin TL'ye Çıkarıldı
Hazine ve Maliye Bakanlığı, KDV'ye ilişkin istisna ve iade uygulamaları ile ilgili milyonlarca vatandaşı yakından ilgilendiren önemli değişiklikler yaptı. Yeni düzenlemeler Resmi Gazete'de yayımlanarak duyuruldu. Düzenlemede mükelleflerin herhangi bir inceleme, yeminli mali müşavir raporu veya teminat vermeden alabilecekleri KDV iadesi tutarı 50 bin liraya çıkarıldı.
Kaynak: AA
Hazine ve Maliye Bakanlığı, KDV iadelerinde önemli kolaylıklar getiren yeni bir düzenleme yayınladı. Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğ ile, mükelleflerin KDV iadelerini daha hızlı ve kolay bir şekilde alabilmeleri hedefleniyor.
KDV İADESİ 10 BİN TL'DEN 50 BİN TL'YE ÇIKARTILDI
Mükelleflerin herhangi bir inceleme, yeminli mali müşavir raporu veya teminat vermeden alabilecekleri KDV iadesi tutarı, aylık 10 bin liradan 50 bin liraya çıkarıldı. Bu sayede, küçük ve orta ölçekli işletmeler daha hızlı nakit akışına kavuşabilecek.
Altın, gümüş ve platin sektöründe faaliyet gösteren mükelleflerin mahsuben iade talepleri için artık vergi inceleme raporu, yeminli mali müşavir raporu veya teminat aranmayacak.
Kamu hizmetleri sunan kurum ve kuruluşlar ile belediyelerin yatırım teşvik belgelerine istinaden talep ettikleri KDV istisna belgelerinin düzenlenmesine ilişkin usuller netleştirildi. İadelerin yapılmasında vergiye uyumlu mükellefler lehine pozitif ayrımcılık yapan İndirimli Teminat Uygulaması Sistemi ve Hızlandırılmış İade Sistemi Sertifikası ile ilgili belgelerin talep edilmesine ilişkin hadler yeniden değerleme oranı esas alınarak güncellendi.
KDV İSTİSNASI KALDIRILDI
Eğlence ve gezi amaçlı deniz araçlarına KDV istisnası kaldırıldı. Bu tür araçlara limanlarda verilen hizmetlere artık KDV istisnası uygulanmayacak. Öte yandan yük ve yolcu taşımacılığına uygun deniz, hava ve demir yolu taşıma araçlarının teslimine, bakım-onarımına ve imalatına ilişkin yapılan teslim ve hizmetlerdeki istisna kapsamı genişletildi.
Afet bölgelerindeki taşınmazların inşasına ilişkin yabancı devlet kurum ve kuruluşlarına yapılan teslim ve hizmetler ile genel bütçeli kamu idarelerine bağışlanacak konutların yabancı devlet kurum ve kuruluşlarına teslimine ilişkin istisna kapsamı netleştirildi.
VEKALET ÜCRETLERİNDEKİ KDV UYGULAMASI DÜZENLENDİ
Mahkemeler veya icra ve iflas müdürlüklerince karşı tarafa yükletilen vekalet ücretlerinin avukata ödendiği durumlarda serbest meslek makbuzunun davayı kaybeden adına düzenlenmesine yönelik düzenleme yapıldı. Böylece KDV mevzuatı ile gelir vergisi mevzuatındaki farklılıklar değişti.