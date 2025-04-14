Bakanlık Duyurdu, Bugün Başladı: 81 İlde Tamamen Ücretsiz Oldu
Sağlık Bakanlığı, çocukluk çağı aşı takviminde önemli bir değişikliğe gitti. Bugün itibarıyla başlatılan altı bileşenli karma aşı uygulamasıyla, çocuklar tek bir dozla 6 farklı hastalığa karşı korunacak. Aşılar, 81 ildeki tüm sağlık kuruluşlarında ücretsiz yapılacak.
Kaynak: AA
Çocukluk dönemi aşı takviminde yeni dönem başladı. Türkiye’de bugünden itibaren, daha önce ayrı ayrı uygulanan Hepatit B aşısı ile Beş Bileşenli Karma Aşı, artık tek bir dozda birleştiriliyor. "Altı bileşenli karma aşı" adı verilen bu yeni uygulama, çocukları altı farklı hastalığa karşı koruma altına alacak.
81 İLDE TAMAMEN ÜCRETSİZ YAPILACAK
Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, yeni aşı programı kapsamında difteri, tetanos, boğmaca, çocuk felci (polio), hemofilus influenza Tip B ve hepatit B’ye karşı tek enjeksiyonla bağışıklık sağlanacak. Uygulama, Türkiye genelindeki tüm aile sağlığı merkezleri ile yetkili sağlık kuruluşlarında ücretsiz olarak yapılacak.
6 HASTALIĞA KARŞI KAPSAMLI KORUMA SAĞLAYACAK
Yeni sistemle birlikte ebeveynler çocuklarını daha az enjeksiyonla daha kapsamlı bir korumaya ulaştırabilecek. Bakanlık, altı hastalığa karşı geliştirilen bu aşıyla hem çocukların daha az enjeksiyona maruz kalacağını hem de aşılama sürecinin kolaylaşacağını vurguladı.
Önceki dönemde beş bileşenli karma aşı ile aşılanmaya başlayan çocuklar için de bir düzenleme yapıldı. Bu çocukların kalan dozları, yeni altı bileşenli karma aşı ile tamamlanacak. Yeni aşıların tüm Türkiye’de ücretsiz uygulanmaya başlaması, özellikle ebeveynler tarafından memnuniyetle karşılandı.