Bakanlık Duyurdu, Bugün Başladı: 81 İlde Tamamen Ücretsiz Oldu

6 HASTALIĞA KARŞI KAPSAMLI KORUMA SAĞLAYACAK

Yeni sistemle birlikte ebeveynler çocuklarını daha az enjeksiyonla daha kapsamlı bir korumaya ulaştırabilecek. Bakanlık, altı hastalığa karşı geliştirilen bu aşıyla hem çocukların daha az enjeksiyona maruz kalacağını hem de aşılama sürecinin kolaylaşacağını vurguladı.

Önceki dönemde beş bileşenli karma aşı ile aşılanmaya başlayan çocuklar için de bir düzenleme yapıldı. Bu çocukların kalan dozları, yeni altı bileşenli karma aşı ile tamamlanacak. Yeni aşıların tüm Türkiye’de ücretsiz uygulanmaya başlaması, özellikle ebeveynler tarafından memnuniyetle karşılandı.