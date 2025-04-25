Bakanlık Duyurdu: 81 İlde Altın Satışına Kısıtlama! Tamamen Yasaklandı, Artık Bu Belge Zorunlu

KİMLER ÇEKİLİ MADEN SATIŞI YAPABİLECEK?

Yeni düzenlemeye göre Türkiye’de yerleşik tüzel kişilere çekili kıymetli maden satışı serbest olacak. Ancak bireysel satışlar için önemli bir kısıtlama geldi. Sadece Ticaret Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş kuyum işletmeleri ve vergi levhasında kıymetli maden ticareti ya da üretimi yer alan gerçek kişiler çekili maden satışı gerçekleştirebilecek.

Bu şartları taşımayan bireylere yönelik çekili maden satışı ise yasaklandı. Böylece sektörde kayıt dışılığı önlemek ve güvenli ticareti teşvik etmek hedefleniyor.