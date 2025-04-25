Bakanlık Duyurdu: 81 İlde Altın Satışına Kısıtlama! Tamamen Yasaklandı, Artık Bu Belge Zorunlu
Kuyumculuk sektöründe yeni dönem başlıyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın yayımladığı yeni genelgeye göre, çekili kıymetli maden satışına sınırlamalar getirildi. Yeni düzenlemeyle birlikte artık bu satışlar için yetki belgesi ve barkodlu vergi levhası zorunlu oldu. İşte detaylar...
Kaynak: Haber Merkezi
Kuyumculuk sektörünü yakından ilgilendiren yeni bir düzenleme hayata geçirildi. Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın yayımladığı "Çekili Kıymetli Madenlere İlişkin Genelge" ile birlikte, altın ve diğer değerli madenlerin kura yöntemiyle satışına sınırlamalar getirildi. Artık yalnızca belirli kriterleri karşılayan kişi ve kurumlar bu yöntemle satış yapabilecek.
KİMLER ÇEKİLİ MADEN SATIŞI YAPABİLECEK?
Yeni düzenlemeye göre Türkiye’de yerleşik tüzel kişilere çekili kıymetli maden satışı serbest olacak. Ancak bireysel satışlar için önemli bir kısıtlama geldi. Sadece Ticaret Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş kuyum işletmeleri ve vergi levhasında kıymetli maden ticareti ya da üretimi yer alan gerçek kişiler çekili maden satışı gerçekleştirebilecek.
Bu şartları taşımayan bireylere yönelik çekili maden satışı ise yasaklandı. Böylece sektörde kayıt dışılığı önlemek ve güvenli ticareti teşvik etmek hedefleniyor.
BU BELGE ARTIK ZORUNLU OLDU
Yeni uygulamayla birlikte, çekili sistemle kıymetli maden satışı yapacak kuyumculardan artık "Kuyum Ticareti Yetki Belgesi" göstermeleri istenecek. Ayrıca, düzenlenecek faturalarda bu belgenin numarası da yer alacak. Bununla birlikte barkodlu vergi levhası da ibraz edilmek zorunda olacak. Bu düzenleme, satış işlemlerinin yalnızca yasal çerçevede ve resmi belgelerle yapılmasını zorunlu kılıyor.
ÇEKİLİ MADEN SATIŞI NEDİR?
Bu satış yöntemi, altın, gümüş veya platin gibi değerli madenlerin doğrudan satışa sunulması yerine kura usulüyle alıcıların belirlenmesi sistemine dayanıyor. Genellikle stokların sınırlı, talebin ise yüksek olduğu durumlarda kullanılıyor. Çekilişte hak kazanan kişiler, belirli bir sürede ve belirlenen fiyatla ürünü alma hakkına sahip oluyor.
Yeni genelgeyle birlikte, kıymetli maden alım-satımında şeffaflık artırılırken, merdiven altı faaliyetlerin önüne geçilmesi hedefleniyor.