Bakanlık Duyurdu: 2025 Yılında İkramiyeler Kaldırıldı

İKRAMİYELER KALDIRILDI

Ekonomim'den Canan Sakarya'nın haberine göre, kamu görevlilerine yapılabilecek aylık ödemelerin toplamı, 108 bin gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunan tutarı aşamayacak. Şu anki hesaplamalara göre bu sınır 98 bin lira olarak belirlendi. Ayrıca, huzur hakkı, ikramiye gibi ek ücret ödemeleri de yasaklanacak.