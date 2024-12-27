Bakanlık Duyurdu: 2025 Yılında İkramiyeler Kaldırıldı
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 1 Ocak 2025 tarihi itibariyle kamu tasarrufu kapsamında önemli değişiklikler yapılacağını duyurdu. Alınan karar doğrultusunda 2025 itibarıyla kamu görevlilerine huzur hakkı, ikramiye gibi ek ücret ödemeleri yasaklandı.
Kaynak: Ekonomim
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, kamu görevlilerinin maaş uygulamalarında önemli değişiklikler yapılacağını duyurdu. Kamu tasarrufu kapsamında alınan bu karar, 1 Ocak 2025 itibarıyla uygulanmaya başlanacak. Yeni düzenlemeye göre, 2024 yılı Temmuz ayında Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) kabul edilen kamu tasarruf düzenlemeleri, kamu çalışanlarının birden fazla maaş almasını sınırlıyor. Yeni düzenlemeyle kamu görevlileri yalnızca bir görev için maaş alabilecek ve bu maaşın toplam tutarına üst sınır getirilecek.
İKRAMİYELER KALDIRILDI
Ekonomim'den Canan Sakarya'nın haberine göre, kamu görevlilerine yapılabilecek aylık ödemelerin toplamı, 108 bin gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunan tutarı aşamayacak. Şu anki hesaplamalara göre bu sınır 98 bin lira olarak belirlendi. Ayrıca, huzur hakkı, ikramiye gibi ek ücret ödemeleri de yasaklanacak.
Kamu görevlileri, kurum içi veya dışı fark etmeksizin yalnızca bir yerden maaş alabilecek. Düzenlemenin geçerli olduğu kurumlar arasında kamu idareleri, il özel idareleri, belediyeler, kamu iktisadi teşebbüsleri ve özelleştirme kapsamındaki kuruluşlar bulunuyor.
FAZLA MAAŞ EMANET HESABA YATIRILACAK
Birden fazla görevde bulunan kamu görevlilerinin ikinci maaşı, ilgili kurumca bildirilen bir emanet hesabına aktarılacak. Ödenemeyen ücretler ise genel bütçe kapsamındaki idarelerde genel bütçeye, diğer idarelerde ise ilgili kurum bütçesine gelir olarak kaydedilecek.
Yeni düzenlemeyle birlikte, kamu kaynaklarının daha etkin kullanılması hedeflenirken, çift maaş uygulamasının sona erdirilmesiyle kamu maliyesine önemli katkı sağlanması bekleniyor.