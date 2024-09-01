Bakanlık Düğmeye Bastı: Ailelere 6 Bin 899 lira Para Yardımı Yapılacak

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Göktaş, ihtiyaç sahibi ailelere yapılacak olan bu yardımların, çocukların eğitimine katkı sağlayacağını ve onların geleceğe daha umutla bakmalarına destek olacağını belirtti. Bakanlık, hangi eğitim seviyesinde hangi tutarlarda yardım yapılacağını da duyurdu:

- Okul öncesi çocuklara 4 bin 312 TL

- İlköğretime devam eden çocuklara 6 bin 468 TL

- Ortaöğretime devam eden çocuklara 6 bin 899 TL

- Ortaöğretim seviyesinde olup okula devam etmeyen çocuklara 4 bin 312 TL

- Yükseköğrenime devam eden gençlere 7 bin 761 TL

- Kuruluş bakımından ayrılan gençlere 3 bin 449 TL