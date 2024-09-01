Bakanlık Düğmeye Bastı: Ailelere 6 Bin 899 lira Para Yardımı Yapılacak
Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan dikkat çeken bir adım geldi. Sosyal ve Ekonomik Destek Hizmeti kapsamında ailelere tam 6 bin 899 lira para yardımı yapılacak. İşte bütün ayrıntılar...
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, okula giden çocukları olan ihtiyaç sahibi aileler için Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) kapsamında önemli bir yardım duyurdu. Bakanlık, bu ailelere yönelik destek ödemelerinin miktarlarını da açıkladı.
Okulların açılmasına 8 gün kala, aileler çocuklarının eğitim masrafları için hazırlıklara başladı. Artan okul masrafları karşısında ekonomik zorluk çeken ailelere yönelik olarak Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, SED yardımı ile destek olacak.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Göktaş, ihtiyaç sahibi ailelere yapılacak olan bu yardımların, çocukların eğitimine katkı sağlayacağını ve onların geleceğe daha umutla bakmalarına destek olacağını belirtti. Bakanlık, hangi eğitim seviyesinde hangi tutarlarda yardım yapılacağını da duyurdu:
- Okul öncesi çocuklara 4 bin 312 TL
- İlköğretime devam eden çocuklara 6 bin 468 TL
- Ortaöğretime devam eden çocuklara 6 bin 899 TL
- Ortaöğretim seviyesinde olup okula devam etmeyen çocuklara 4 bin 312 TL
- Yükseköğrenime devam eden gençlere 7 bin 761 TL
- Kuruluş bakımından ayrılan gençlere 3 bin 449 TL
SED yardımından yararlanmak isteyen ailelerin bazı şartları sağlaması gerekiyor. Bu şartlar arasında T.C. Kimlik Numarası beyanı, gerektiğinde alınacak sağlık raporu, öğrenci belgesi, İş-Kur veya meslek kurslarına başvuru belgesi gibi belgeler yer alıyor. Ayrıca, İl Müdürlüğü veya Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlükleri, yardım başvurusu yapan kişilerin durumlarını tespit etmek amacıyla ek bilgi ve belgeler talep edebiliyor.
SED YARDIMI NEDİR?
Sosyal ve Ekonomik Destek (SED), çocuklarının temel ihtiyaçlarını karşılayamayan ve yaşamlarını sürdürebilmekte güçlük çeken ailelere yönelik olarak verilen geçici bir ekonomik destektir. Bu hizmet, ailelerin kendi kendine yeterli hale gelinceye kadar çocuklarının bakımını ve desteklenmesini amaçlayan bir sistemdir.