Bakanlık belgeleri istedi: Binlerce araç inceleme altına alındı
Hazine ve Maliye Bakanlığı, otomotiv sektöründe stokçuluk ve haksız fiyat artışlarına karşı inceleme başlattı. Eylül ayından bu yana satılan 260 bin araç inceleme altına alındı.
Hazine ve Maliye Bakanlığı, otomotiv sektöründeki stokçuluk iddiaları ile ilgili harekete geçti. Geçtiğimiz yıl eylül ayından bu yana satılan 260 bin araç mercek altına alındı.
13 distribütör ve 257 bayiden satış sürecine ilişkin ayrıntılı bilgi talep edildi.
BİLGİ VE BELGELER İSTENDİ
Bunlarla birlikte, 260 bin alıcıya da ulaşılarak satın aldıkları araçlar için elden ödeme yapıp, yapmadıkları, zorunlu aksesuar satın almaya zorlanıp zorlanmadıkları gibi bilgiler istendi.
Aksesuar bedelinin elden mi ya da banka üzerinden mi yapıldığı soruldu. Liste fiyatının üzerinde talep edilen ücret 'vergi kaçakçılığı' sayıldı