Bakan Şimşek Açıkladı: Kuyumcular Mercek Altına Alındı! 36 İlde Başladı

"DÜRÜST MÜKELLEFİN YANINDAYIZ"

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, kayıt dışılıkla mücadelelerini her alanda etkin bir şekilde yürüttüklerini vurgulayarak, "Vergide adalet ilkemiz çerçevesinde çok kazandığı halde düşük gelir beyan eden büyük ve riskli mükellefleri incelemeye devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Dürüst olan mükelleflerin her zaman destekçileri olacağını söyleyen Şimşek, "Kayıt dışılığın önüne geçerek vergide adaleti sağlamakta kararlıyız. Tüm sektörlere yönelik denetimlerimiz artarak devam edecek" diye konuştu.