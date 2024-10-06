Bakan Şimşek Açıkladı: Kuyumcular Mercek Altına Alındı! 36 İlde Başladı
Maliye Bakanı Mehmet Şimşek tarafından vergi denetimi kapsamında 36 ildeki kuyumcular mercek altında alındı. Kayıt dışılıkla verilen mücadelede işletmelere yönelik denetimler hız kazandı.
Kaynak: AA
Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in talimatları doğrultusunda, Vergi Denetim Kurulu ve Gelir İdaresi Başkanlığı ekipleri, kayıt dışılıkla mücadeleyi daha da sıkılaştırarak kuyumcu işletmelerine yönelik denetimlerini artırdı.
36 ilde 500'den fazla kuyumcuya yapılan denetimlerde, faturasız altın ve değerli taş alım-satımı, gerçek gram bilgileri ve başkalarına ait POS cihazlarının kullanımı gibi riskli unsurlar mercek altına alındı.
"DÜRÜST MÜKELLEFİN YANINDAYIZ"
Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, kayıt dışılıkla mücadelelerini her alanda etkin bir şekilde yürüttüklerini vurgulayarak, "Vergide adalet ilkemiz çerçevesinde çok kazandığı halde düşük gelir beyan eden büyük ve riskli mükellefleri incelemeye devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.
Dürüst olan mükelleflerin her zaman destekçileri olacağını söyleyen Şimşek, "Kayıt dışılığın önüne geçerek vergide adaleti sağlamakta kararlıyız. Tüm sektörlere yönelik denetimlerimiz artarak devam edecek" diye konuştu.