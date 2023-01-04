Bakan Nebati açıkladı: İşte orta gelirliye konut kampanyasının detayları

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Orta Gelirliye Konut Kampanyası'nda faiz oranlarının yüzde 0,69 ile başlayacağını söyledi.

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Bakan Nebati açıkladı: İşte orta gelirliye konut kampanyasının detayları - Resim: 1

Hazine ve Maliye Bakanı Nebati ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Yeni Evim kampanyası için basın toplantısı düzenledi. Murat Kurum, ilk etapta 100 bin ailenin ev sahibi yapılmasının planlandığını söyledi. Kampanyanın, 16 Ocak'ta başlayacağı açıklandı.

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Bakan Nebati açıkladı: İşte orta gelirliye konut kampanyasının detayları - Resim: 2

Nebat, gelir düzeyi ve konut fiyatları açısından Türkiye'yi üçe ayırdıklarını söyleyerek "Programımız kapsamında İstanbul 1. Bölge; Ankara, İzmir, Bursa, Antalya, Mersin ve Muğla 2. bölge, diğer tüm illerimiz de 3. bölge olarak belirlenmiştir" ifadelerini kullandı.

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Bakan Nebati açıkladı: İşte orta gelirliye konut kampanyasının detayları - Resim: 3

Nebati, 1. Bölge olan İstanbul'da finansman tutarı 5 milyon TL olarak belirlendiğini, ikinci bölgede tutarın 3 milyon, üçüncü bölgede ise 2 milyon TL olacağını söyledi.

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Bakan Nebati açıkladı: İşte orta gelirliye konut kampanyasının detayları - Resim: 4

Alınan konutlar 5 yıl boyunca satılamayacak

Bakan Nebati, halihazırda ev sahibi olanların kampanyadan yararlanamayacağını ve alınan konutların 5 yıl satılamayacağını söyledi. Nebati, kampanyadan yararlanmak isteyen vatandaşların son bir yıl içinde konut alacağı ilden konut satışı yapmamış olması gerektiğini belirtti.

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