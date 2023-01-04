Bakan Nebati açıkladı: İşte orta gelirliye konut kampanyasının detayları

Nebat, gelir düzeyi ve konut fiyatları açısından Türkiye'yi üçe ayırdıklarını söyleyerek "Programımız kapsamında İstanbul 1. Bölge; Ankara, İzmir, Bursa, Antalya, Mersin ve Muğla 2. bölge, diğer tüm illerimiz de 3. bölge olarak belirlenmiştir" ifadelerini kullandı.