Bakan Nebati açıkladı: İşte orta gelirliye konut kampanyasının detayları
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Orta Gelirliye Konut Kampanyası'nda faiz oranlarının yüzde 0,69 ile başlayacağını söyledi.
Hazine ve Maliye Bakanı Nebati ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Yeni Evim kampanyası için basın toplantısı düzenledi. Murat Kurum, ilk etapta 100 bin ailenin ev sahibi yapılmasının planlandığını söyledi. Kampanyanın, 16 Ocak'ta başlayacağı açıklandı.
Nebat, gelir düzeyi ve konut fiyatları açısından Türkiye'yi üçe ayırdıklarını söyleyerek "Programımız kapsamında İstanbul 1. Bölge; Ankara, İzmir, Bursa, Antalya, Mersin ve Muğla 2. bölge, diğer tüm illerimiz de 3. bölge olarak belirlenmiştir" ifadelerini kullandı.
Nebati, 1. Bölge olan İstanbul'da finansman tutarı 5 milyon TL olarak belirlendiğini, ikinci bölgede tutarın 3 milyon, üçüncü bölgede ise 2 milyon TL olacağını söyledi.
Alınan konutlar 5 yıl boyunca satılamayacak
Bakan Nebati, halihazırda ev sahibi olanların kampanyadan yararlanamayacağını ve alınan konutların 5 yıl satılamayacağını söyledi. Nebati, kampanyadan yararlanmak isteyen vatandaşların son bir yıl içinde konut alacağı ilden konut satışı yapmamış olması gerektiğini belirtti.